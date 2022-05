Moord in hotel én brute marteling in Kopenhagen: Deense politie opent klopjacht op Nederlander (24)

De Deense politie is naar deze man op zoek. Beeld Deense politie

De politie spreekt in beide zaken van een ‘zeer brute aanval’. “Daarom starten we een intensief onderzoek om de verdachte achter de tralies te krijgen.”

Beide misdrijven vonden plaats op zondag 15 mei. De Deense politie neemt de zaken zeer hoog op en heeft zelfs via diverse kanalen een foto van de gezochte Nederlander verspreid. De man zou betrokken zijn geweest bij een moord op een 28-jarige man in hotel NH Collection in Kopenhagen. Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen aan het hoofd gevonden in een hotelkamer. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed een dag later aan zijn verwondingen.

Linkeroor afgesneden

Een paar uur na de moord in de hotelkamer sloeg de Nederlander vermoedelijk opnieuw toe in een binnenappartement in Silkegade, een straat in het hartje van Kopenhagen. Op dit adres werd een 25-jarige man zwaar toegetakeld met een mes. Hij werd in zijn benen gestoken, een van zijn wangen werd opengesneden en zijn linkeroor werd afgesneden. Dat deed de Nederlander vermoedelijk samen met een Deense compagnon, die twee dagen later werd aangehouden.

De Nederlander die nu gezocht wordt is de 24-jarige Yahye O. Tegen hem is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. De politie denkt dat hij voor beide aanslagen verantwoordelijk is, omdat de verwondingen van zijn slachtoffers overeen zouden komen.

Het is niet duidelijk waar de Nederlander nu is. Een woordvoerder van de Deense politie meldt dat hij op bezoek was in Denemarken en vermoedelijk het land inmiddels heeft verlaten. “Mogelijk zit hij in Zweden, Noorwegen, of het noorden van Duitsland,” aldus een woordvoerder. “Maar aangezien de verdachte een Nederlander is en banden heeft met het Verenigd Koninkrijk, zoeken we hem ook in die landen.”

Levensgevaarlijk

De Deense politie beschouwt O. als levensgevaarlijk. Burgers moeten bij het aantreffen van de man niet zelf in actie komen, maar onmiddellijk de politie bellen. “Het was een zeer brute aanval, dus we hebben een intensief onderzoek opgestart om O. achter de tralies te krijgen. We hebben een goede samenwerking met onze collega’s in het buitenland, maar we hebben de hulp van de burgers nodig.”

De politie heeft in de zoektocht naar de man zijn volledige naam en foto’s van hem gepubliceerd. Op deze beelden is te zien dat hij met twee zwarte tassen over straat loopt. Wat hij in Kopenhagen deed en wat zijn relatie is met de andere verdachte, is vooralsnog onduidelijk. “Veel landen proberen hem te vinden,” aldus de Deense politie. “Dit soort geweld zie je hier niet veel.”

Mogelijk verband

De 20-jarige vermeende handlanger van de Nederlander bekent dat hij aanwezig was in het hotel, maar zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de moord, zo laat zijn Deense advocaat weten. In een eerste zitting heeft hij onschuldig gepleit.

De Deense politie vermoedt dat er een verband is tussen de moord in het hotel en de steekpartij in Silkegade. Over de toestand van het gemartelde slachtoffer is verder weinig bekend. Wel zou hij aanspreekbaar zijn.