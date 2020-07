Mogelijke verklaring gevonden voor mysterieuze olifantensterfte in Botswana

Natuurbeheerders in Botswana hebben mogelijk een verklaring gevonden voor de massale olifantensterfte in het land, enkele maanden geleden. Zij vermoeden dat de dieren zijn overleden aan een gif dat natuurlijk is ontstaan, bijvoorbeeld in water.

Het zorgde begin deze maand wereldwijd tot geschokte reacties. Foto’s van honderden olifantenkarkassen, gevonden in de noordelijke Okavango Delta in Botswana. Hun dood was niet het gevolg van honger of dorst, zo redeneerde bijzonder hoogleraar Keith Somer­ville van de Universiteit van Kent: sommige dieren waren tijdens het lopen door hun poten gezakt. Zomaar.

Direct werd er gespeculeerd over de mogelijke doodsoorzaak. Stropers? Waarschijnlijk niet, de slagtanden van de olifanten waren niet verwijderd. Gif dan? Ook niet, want aaseters als hyena’s en gieren legden in tegenstelling tot de grote grijze viervoeters niet massaal het loodje.

De afgelopen weken werd in laboratoria in Botswana, Zuid-Afrika, Zimbabwe en de Verenigde Staten druk onderzoek gedaan. En eindelijk is er een verklaring, of iets dat erop lijkt. “Het is een kwestie van oorzaken uitsluiten,” legt Cyril Taola uit aan persbureau Reuters. Hij is waarnemend hoofd van Botswana’s nationale parken. “We beginnen bij de meest logische verklaring, en kijken dan naar minder logische opties.”

Natuurlijke bacterie

De uitkomst? “Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het gaat om een besmettelijke ziekte,” stelt Taola. Daarom denkt hij aan een ‘omgevingsfactor’, een natuurlijke bacterie bijvoorbeeld, die in het water kan hebben gezeten.

Taola verwacht dat er snel meer bekend is over de doodsoorzaak van de olifanten. Hoeveel dieren er precies zijn gestorven, is onbekend. Maar het zijn er waarschijnlijk honderden. Dat is maar een schijntje van de hele olifantenpopulatie in Botswana. Het land telt ongeveer een derde van alle olifanten in Afrika, zo’n 130.000.

Beeld AFP