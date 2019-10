Mogelijk ook Vietnamezen onder gevonden doden truck Engeland

De truck waar de container met 39 lichamen in werd gevonden. Beeld AFP

De omroep sprak onder andere met de familie van een 26-jarige vrouw die omgerekend bijna 35.000 euro zou hebben betaald aan mensensmokkelaars. De laatste verblijfplaats van de vrouw was België. Haar laatste teken van leven was ongeveer twee uur voordat de koeltrailer in de plaats Purfleet ten oosten van Londen arriveerde.

De Britse politie meldde eerder dat de 39 doden die in de vrachtwagen waren aangetroffen Chinezen waren.