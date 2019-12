Mogelijk miljard euro witgewassen met auto-export

De Nederlandse politie kwam het fenomeen al in 2016 op het spoor, toen meldingen binnenkwamen over een Syriër die in Nederland voor meer dan ruim 9,6 miljoen euro auto’s kocht, opvallend genoeg met contant geld. Beeld ANP

Dat meldt politieblad Blauw. De Duitsers ondernemen actie nadat de politie in Nederland onderzoek heeft gedaan naar het witwassen van Libanees drugsgeld. Criminelen in Berlijn kochten daarbij Nederlandse tweedehands auto’s, die volgens de papieren worden geëxporteerd naar Zuid- en Oost-Europese landen.

Op die manier is, zo werd vermoed, een miljard euro Nederland in gepompt, geld dat vermoedelijk afkomstig is uit zware misdaad. “En dat is nog maar een heel voorzichtige schatting,” meldt teamleider Joost Heijn nu in het politieblad.

Verder werd belasting ontdoken bij het verhandelen van de wagens. De auto’s worden in werkelijkheid niet naar Zuid- en Oost-Europa geëxporteerd, maar komen op de Duitse markt terecht. Overheden in Europa liepen zo waarschijnlijk circa 200 miljoen euro aan btw mis.

De Nederlandse politie kwam het fenomeen al in 2016 op het spoor, toen meldingen binnenkwamen over een Syriër die in Nederland voor meer dan ruim 9,6 miljoen euro auto’s kocht, opvallend genoeg met contant geld. Zijn aankopen bleken het topje van de ijsberg en leidden naar een auto­bedrijf in Hoogeveen, waarvan de directeur in Duitsland contante betalingen aannam voor auto’s. Zo bleken tientallen miljoenen aan contant geld te zijn binnengestroomd. Een rechtszaak tegen het autobedrijf volgt volgend jaar.

In Nederland wordt jaarlijks naar schatting 16 miljard witgewassen, vooral opbrengsten uit drugscriminaliteit en fraude, die naar schatting voor meer dan de helft uit het buitenland komen.

Begin december legde het kabinet een wetsvoorstel voor dat onder meer contante betalingen boven de 3000 euro verbiedt om witwassen tegen te gaan. Op dit moment moeten ondernemers er pas melding van maken als klanten bedragen vanaf 10.000 euro cash betalen. Autobrancheorganisatie Bovag wil contante betalingen zelfs volledig uitbannen.