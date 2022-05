Mogelijk 60 doden door bom op Oekraïense school waar burgers schuilden

In het dorp Bilohorivka werd dit weekend een school gebombardeerd. In de kelder schuilden burgers voor het oorlogsgeweld. Beeld via REUTERS

De school die werd geraakt door een Russische bom stond in het dorp Bilohorivka. In de kelder schuilden zaterdagmiddag zo’n 90 burgers voor het oorlogsgeweld. ‘Hulpverleners wisten dertig van hen te bevrijden, van wie zeven gewond waren. De overige zestig mensen zijn hoogstwaarschijnlijk omgekomen en liggen onder het puin,’ meldde gouverneur Serhiy Haidai zondag op Telegram. Persbureau Reuters kon het bericht niet onmiddellijk verifiëren.

Oekraïne en zijn westerse bondgenoten hebben Russische troepen ervan beschuldigd dat ze zich in de oorlog doelbewust richten op burgers. Moskou ontkent dat.

De gouverneur meldde zondag dat Russische granaten een olieraffinaderij in Lisitsjansk hadden getroffen. Daardoor zouden de productiefaciliteiten beschadigd zijn. De brandweer kon haar werk volgens hem niet doen door het aanhoudende artillerievuur.

Belangrijkste doel

Het Russische ministerie van Defensie meldde zondag dat het leger door de VS en andere westerse landen geleverde hoge-precisieraketten en andere wapens had vernietigd op een treinstation in de buurt van Soledar. De stad ligt in de regio Donetsk, die deels door pro-Russische separatisten wordt gecontroleerd.

Volgens het ministerie werden ook zes opslagplaatsen voor raketten en artilleriewapens vernietigd in de regio’s Donetsk, Loehansk en Charkov. Ook zou Russisch afweergeschut een Oekraïens Su-25-gevechtsvliegtuig hebben neergeschoten.

De oorlog in Oekraïne vindt nu grotendeels plaats in het oosten van het land. Het belangrijkste doel van Rusland is de verovering van de Donbas, waarin bovengenoemde regio’s liggen.

Een man zit vast tussen het puin in Bilohorivka en wordt geholpen door reddingswerkers. Beeld via REUTERS

Russische troepen gingen gisteren ook weer door met het beschieten van de staalfabriek in Marioepol, het laatste verzetsbolwerk in de zuidelijke havenstad.

De havenstad Marioepol, voor Rusland van strategisch belang door zijn ligging tussen de pro-Russische ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk aan de ene kant en de geannexeerde Krim aan de andere kant, is volledig in handen van Russische troepen. Op het uitgestrekte terrein van de staalfabriek Azovstal na dus. In het gangenstelsel onder het complex bevinden zich naar schatting nog 2000 Oekraïense strijders. Ze weigeren zich over te geven. Honderden zouden gewond zijn.

‘Uniek zijn’

Luitenant Illya Samoilenko, lid van het Azovregiment, zondag tijdens een online persconferentie: “De waarheid is dat we uniek zijn omdat niemand had verwacht dat we het zo lang zouden volhouden. Overgave is voor ons onaanvaardbaar omdat we de vijand zo’n geschenk niet gunnen.”

“We zullen blijven vechten zolang we leven om de Russische bezetters af te slaan,” zei kapitein Sviatoslav Palamar van hetzelfde regiment tijdens de onlinebijeenkomst. Hij drong er bij de internationale gemeenschap op aan te helpen bij de evacuatie van gewonde soldaten uit het fabriekscomplex.

Palamar vertelde dat de locatie zaterdagnacht was aangevallen door drie straaljagers, artillerie en tanks. Russische infanterie probeert de fabriek volgens hem te bestormen en landmijnen te leggen. In een noodkreet op Facebook vroegen strijders om hulp maar de Oekraïense president Volodimir Zelenski noemde een reddingsactie ‘heel moeilijk’.

Een kindje in Marioepol helpt met het opruimen van de rommel die is ontstaan na beschietingen. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

De laatste van de ongeveer vijfhonderd burgers die zich er ook wekenlang schuil hielden, zijn zaterdag geëvacueerd. Daarmee kwam een einde aan het driedaagse staakt-het-vuren van de Russische troepen.

Laatste bolwerk

Militaire deskundigen gaan ervan uit dat Moskou het laatste verzetsbolwerk in de stad zo snel mogelijk wil schoonvegen. De Russische president Vladimir Poetin zou vandaag een succes in Oekraïne willen uitroepen als hij zijn troepen toespreekt tijdens de jaarlijkse militaire parade op het Rode Plein in Moskou ter gelegenheid van de Dag van de Overwinning in de Grote Vaderlandse Oorlog, zoals de Russen de Tweede Wereldoorlog noemen.

Ter gelegenheid van de 77ste verjaardag van de overwinning stuurde Poetin zondag gelukstelegrammen naar de leiders van de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk. In zijn felicitaties merkte hij op dat ‘onze militairen nu, net als hun voorouders, schouder aan schouder strijden voor de bevrijding van hun geboorteland van nazi-vuil’ en sprak hij het vertrouwen uit ‘dat de overwinning van ons zal zijn, net als in 1945’, meldde het Kremlin.