Moeders Portland vormen een muur tegen geweld van de ‘feds’

Moeders beschermen demonstranten in Portland. Beeld REUTERS

Vorig weekend doken ze voor het eerst op: tientallen moeders die zich arm in arm positioneerden tussen federale agenten en demonstranten die door het Witte Huis gewelddadige anarchisten worden genoemd. “De moeders zijn er,” scandeerden ze. “Feds, blijf uit de buurt.”

Beelden van mysterieuze arrestaties in Portland, Oregon, hadden hen geschokt. Onherkenbare mannen in camouflagepakken grepen een demonstrant en stopten hem in een burgerauto. Zonder te zeggen wie ze waren, of waarom hij werd gearresteerd.

Kort daarna dook een video op van een 53-jarige oud-marinier die agenten vraagt waarom ze hun eed zo verloochenen. Het antwoord: slagen met een wapenstok en pepperspray in zijn gezicht. Een 26-jarige demonstrant raakte ernstig gewond door een rubberkogel toen hij met twee handen in de lucht stond.

Een 35-jarige moeder van twee tieners, Bev Barnum, plaatste een oproepje op Facebook. Ze schreef dat ze demonstranten wilde beschermen, zonder geweld. “Help je me een muur van moeders te maken?” Gehuld in geel blokkeerde een groep vrouwen daarna een hek, om te voorkomen dat boze demonstranten opnieuw zouden proberen het omver te krijgen, en dat agenten daarop reageerden met traangas en rubberkogels. Het lukte niet – de moeders belandden in het oog van de storm.

“We zijn gisteravond bestookt met traangas en het was vreselijk, maar we hebben allemaal een bevalling, ouderavonden en lange nachten vol kots doorstaan,” schreef Maureen Kenny Mimiaga, een van de medeoprichters van de moedermuur, op Facebook. Inmiddels heeft een groep vaders zich aangesloten. Met ‘typisch vadergereedschap’ – een bladblazer – blazen ze traangas weg.

Bezettingsmacht

In Portland liggen demonstranten wel vaker overhoop met de autoriteiten. Sommigen noemen zich anti­fascistisch. Maar sinds de dood van George Floyd stromen enkele straten dagelijks vol met nieuwelingen die tegen racisme en politiegeweld komen demonstreren. Honderden mensen houden het al weken vol en raken geregeld slaags met de politie.

Sommige fanatieke deelnemers gooien met flessen, blikjes of vuurwerk, een van hen sloeg volgens de politie een agent met een hamer. In het gebouw van de politievakbond werd brand gesticht. De lokale politiechef schrijft dat soort incidenten toe aan een kleine groep met ‘criminele neigingen’, gemotiveerd door ‘een anarchistische ideologie’.

Burgemeester Ted Wheeler was bezorgd over geweld en vandalisme, maar zei dat hij de spanningen langzaam zag afnemen. Tot president Trump elite-eenheden stuurde die eruitzagen als militairen van een bezettingsmacht, met camouflagekleding, legerkisten, helmen en geweren. Uit woede over die agressieve optredens zijn alleen maar meer mensen komen demonstreren.

De moeders van Portland zijn vastbesloten zich te verzetten. Ze zamelen online voedsel en medisch materiaal in, delen tips en zetten dependances op in andere steden. De regering-Trump heeft aangekondigd ook federale troepen te sturen naar onder meer Chicago en Albuquerque, om daar een golf aan vuurwapen­geweld aan te pakken.