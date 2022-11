Moederbedrijf Facebook en WhatsApp zet elfduizend medewerkers op straat

Onder Meta vallen onder meer Facebook, Instagram en Whatsapp. Beeld Justin Sullivan / Getty Images

Het personeel is daar woensdag over ingelicht. Het is een flinke klap voor directeur Mark Zuckerberg, die een deel van zijn grootse plannen moet schrappen.

Het aantal ontslagen is nog groter dan bij Twitter, dat eind vorige week na een overname door Elon Musk 3700 mensen de laan uit stuurde. De ontslagronde bij Meta heeft mogelijk gevolgen voor diensten die ook veel Nederlanders dagelijks gebruiken. Onder Meta vallen onder meer Facebook, Instagram, Messenger en WhatsApp.

Het aandeel van Meta is al meer dan een jaar bezig met een vrije val. De beurswaarde van het bedrijf is nuu nog maar een kwart van de waarde op het toppunt, in september vorig jaar. Inmiddels kost een aandeel ongeveer 96 dollar (iets meer dan 97 euro), bijna net zo veel als in het begin van 2016.

Facebook en Instagram hebben te maken met enorme concurrentie van met name het Tiktok. Meta kan geen antwoord verzinnen op het verslavende algoritme van het Chinese netwerk, waar naast jongeren ook steeds meer volwassenen op te vinden zijn. De tijd die gebruikers aan het kijken van Tiktokvideo's besteden, gaat ten koste van de gebruikstijd van andere sociale media.

Zuckerberg kondigde de ontslagronde al aan bij een grote groep leidinggevenden van Meta. Hij leek ontdaan tijdens de vergadering van dinsdag, schreef de Wall Street Journal, die het gerucht dinsdag al naar buiten bracht. Zuckerberg zou de verantwoordelijkheid voor de misstappen van het bedrijf op zich hebben genomen. Zijn te grote optimisme over groei zou hebben geleid tot overbezetting, meldden bronnen die bij de vergadering aanwezig waren.