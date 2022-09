Moeder gesneuvelde Benjamin (27) in Oekraïne: ‘Hij was daar niet om oorlogje te spelen’

Benjamin Giorgio Galli uit Winterswijk raakte zwaargewond bij de gevechten rond Charkov. Afgelopen zondag overleed hij. Beeld Privéfoto

Vorige week zondag sprak ze Benjamin nog via de telefoon, vertelt moeder Mirjam vanuit Kiev, waar ze met haar Italiaanse echtgenoot is om het lichaam van haar overleden zoon op te halen. “Hij mocht nooit te veel zeggen over wat hij precies deed, maar hij vertelde bijvoorbeeld wel over hoe hij mensen geholpen had om weer elektriciteit in hun huizen te krijgen. Om puin te ruimen of een waterleiding aan te leggen. Hij was daar niet alleen om te vechten, maar ook om echt iets te kunnen betekenen voor de Oekraïners.”

Een dag na dit gesprek gaat het vreselijk mis in een dorp dicht bij Charkov, waar ze op missie waren. Volgens moeder Mirjam ontplofte daar een bom en werd haar zoon geraakt door meerdere scherven. Galli werd zwaargewond en buiten bewustzijn overgebracht naar een ziekenhuis.

Zijn ouders reisden zo snel mogelijk naar Kiev om bij hun zoon te zijn. Toen ze afgelopen zondag in een bus onderweg waren naar de Oekraïense hoofdstad, werden ze gebeld dat de artsen hem niet hadden kunnen redden. Een onwerkelijk bericht. “We gingen weg met het idee dat dat we hem na maanden weer zouden zien. Hoopten dat hij misschien nog zou kunnen genezen, maar jammer genoeg mag dat niet zo zijn.”

Benjamin Giorgio Galli toont zijn familie het wapen waarmee hij vocht tegen de Russen. Beeld Privéfoto

Galli werkte tot begin dit jaar bij een transportbedrijf in zijn woonplaats Winterswijk. Kort na de Russische invasie afgelopen februari vertelde hij zijn ouders dat hij naar Oekraïne wilde afreizen om zich vrijwillig aan te sluiten bij het vreemdelingenlegioen. Een bericht dat het leven van de familie op zijn kop zette, maar voor moeder Mirjam niet heel onverwacht kwam. Galli was volgens zijn moeder altijd geïnteresseerd in militaire geschiedenis. In wapens. Een van zijn grote hobby’s was het spelen van een potje airsoft met vrienden in Italië.

‘Geen oorlogje spelen’

Vier dagen lang voerden zijn ouders gesprekken met Galli over zijn beweegredenen om af te reizen. Moeder Mirjam kreeg er uiteindelijk begrip voor. “Hij ging daar niet naartoe om de held uit te hangen. Ook niet om oorlogje te spelen. Hij ging er naartoe omdat hij het een groot onrecht vond dat Rusland Oekraïne was binnengevallen. Hij wilde de bevolking helpen hun land terug te krijgen.”

Galli vertrok met een rugzak vol kleren en wat geld via Polen naar Oekraïne. Daar werd hij op 3 maart ingedeeld bij het 1st International Legion of Defense of Ukraine. Als het kon belde hij zijn moeder, wat niet altijd makkelijke gesprekken waren. Zijn moeder herinnert zich een gesprek waarin hij aangaf dat ze zwaar onder vuur lagen en hij niet wist of hij het zou overleven. “Ik probeerde sterk te blijven aan de telefoon, maar als je dan neerlegt is dat heel moeilijk. We zijn gelukkig gelovig. Het enige dat we dan konden doen, was bidden voor hem.”

Benjamin Giorgio Galli met zijn kameraden van het 1st International Legion of Defense of Ukraine. Beeld Privéfoto

Maar er waren ook mooie momenten. Begin april stuurde Galli trots een foto naar zijn ouders van een dankbetuiging die zijn commandant Bogdan Molchanov hem had geschreven. Galli had zich ‘uitstekend gered uit een vijandelijk gevecht.’ “We zijn u zeer dankbaar dat u de Oekraïners steunt in het gevecht tegen de Russische agressor,” schrijft de commandant.

Zijn oprechte levensdoel

De brief is voor moeder Mirjam nu een enorme steun; het besluit van haar zoon om af te reizen werd zeer gewaardeerd. “Natuurlijk had ik graag gezien dat hij was getrouwd, kinderen had gekregen en misschien wel kleinkinderen. Maar dit was zijn levensdoel. Ik weet dat het oprecht was en dat hij gelukkig was. Hij heeft ons verteld dat hij er vrede mee zou hebben, als hij zou sterven. Ik moet dat accepteren.”

Het overlijden van Galli komt ook in zijn woonplaats Winterswijk hard aan. Burgemeester Joris Bengevoord noemt het verschrikkelijk. “Elk slachtoffer in deze oorlog is er een te veel. Het is heel verdrietig dat dit is gebeurd. We leven mee met de familie.”

Trotse familie

Galli stond in contact met De Winterswijkse Uitdaging, een stichting die zich inzet voor Oekraïners. Galli stuurde weleens foto’s via Whatsapp, bijvoorbeeld dat hij in Kiev op een tank zat, maar ook een foto van een helm met een kogelgat. Coördinator Harrie Garritsen noemt het bizar en bijzonder wat Galli heeft gedaan, maar ‘ook triest voor de familie’. “Hij ging uit idealisme die kant op. Hij vond dat hij wat moest doen. Zijn ouders waren erg trots op hem dat hij dat deed. Ik vind het heel erg wat daar in Oekraïne gebeurt, maar ik zou van mijn leven niet daar aan het front gaan vechten.”

Galli vroeg de stichting weleens om materialen, zoals een nachtkijker, een helm, maar ook wapens. “Dat ging natuurlijk niet, maar wij hebben hem doorgestuurd naar een defensiespecialist in de Tweede Kamer.”

De familie probeert Galli nu zo snel mogelijk naar Nederland te krijgen. Uiteindelijk hopen ze dat het lukt om hem bij te zetten in het familiegraf in Italië.