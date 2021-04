Mode-ontwerper Alber Elbaz (1961-2021) werkte altijd in dienst van de vrouw

Ontwerpen ging bij Alber Elbaz altijd met een ogenschijnlijk gemak, puur vanuit intuïtie. Beeld EPA

Extra wrang is het dat de couturier na vijf jaar afwezigheid in januari zijn grote comeback had gemaakt met AZ Factory, een samenwerking met luxeconglomeraat Richemont: een mix van mode en entertainment. Daarmee was zijn droom verwezenlijkt, zei Elbaz, met ‘smart fashion that cares’. Daarmee bedoelde hij elegante maar vooral ook slimme, comfortabele ‘easy’ jurken, die het leven van vrouwen gemakkelijker zouden maken. Dit door traditionele couturetechnieken te mixen met technisch vernieuwende stoffen, waarvoor hij onder meer bij breiwizzard Borre Akkersdijk in Amsterdam aanklopte.

De klassiek geschoolde couturier zocht zijn drang naar vernieuwing en modernisme in vorm, volume en high tech materialen. Die visie liet hij los op het stereotype van de chique Parisienne. “Daarmee heeft hij de klassieke Franse vrouw opnieuw uitgevonden en naar deze tijd getorpedeerd,” zegt mode-illustrator, creative director en fan Piet Paris, die het werk van Elbaz jarenlang van dichtbij zag tijdens Lanvinshows in Parijs. Ook gingen er diverse Lanvinjurken door zijn handen tijdens de voorbereidingen van de Arnhem Mode Biënnale in 2009. “Allemaal een knap technisch ontwerpverhaal en prachtig van constructie. En téring, wat kon die man mouleren, met stof direct op het lichaam werken. Daarnaast was hij ook nog eens een meester in kleur, met waanzinnige combinaties.”

Dat ontwerpen ging altijd met een ogenschijnlijk gemak, puur vanuit intuïtie. “Als ik er te veel over ga nadenken, gaat het mis,” zei Alber Elbaz ooit. Humor was ook een element waarvan hij vaak gebruik maakte. In prints en tekeningen, vaak ook met zijn eigen uitbundige, karikaturale voorkomen erin verwerkt – rond en klein, met een stevig zwart montuur op zijn neus en onafscheidelijke vlinderstrik. Door de Britse fotograaf Tim Walker liet hij zich ooit portretteren met reusachtige konijnenoren.

Ouderwets ontwerpershart

Toen hij in 2001 werd aangesteld als creative director van het ingedutte Franse modehuis Lanvin ging Elbaz niet voor cool, maar wist hij het huis verrassend in no-time bovenaan de ranking te krijgen met elegante cocktail- en avondjurken. Een greep uit zijn klanten die als vliegen op de stroop afkwamen: Nicole Kidman, Catherine Deneuve, Kate Moss, Gwyneth Paltrow, Julianne Moore, Natalie Portman en Meryl Streep.

Net als Yves Saint Laurent had Elbaz een ouderwets kloppend ontwerpershart, wars van marketing en leek zijn ego van ondergeschikt belang. Bescheiden zag hij het als zijn taak in dienst te werken van vrouwen. “Ik wil relevante collecties maken, luisteren naar hun behoeftes.”

Eén typisch Elbaz ontwerp eruit gelicht: een oranje cocktailjurk waarmee je op elk jetsetfeestje meer dan leuk voor de dag komt. Door middel van moulage had Elbaz er op één schouder een uit de hand gelopen, opgeblazen strik op gezet. Aan de achterkant pronkte een grove, industriële rits die bóvenop de stof was gestikt, voor een moderne touch. De jurk kon in een handbagagetas ‘gepropt’ worden en er weer stralend uitkomen. Ready to shine. “It’s all about zip-in and zip-out”, snel in- en uitritsen”, zei hij ooit in een interview over zijn ontwerpen. Door zijn succesvolle samenwerking met H&M in 2010 bewees hij ook een jonge generatie te kunnen bekoren.

Blijvend herinnerd

Alber Elbaz werd geboren in Marokko en verhuisde op zijn tiende met zijn familie naar Israël. Na een modestudie vertrok hij midden jaren tachtig naar New York waar hij als senior assistent zeven jaar werkte voor Geoffrey Beene. Na een korte periode bij het Franse modehuis Guy Laroche werd hij gevraagd voor de heilige graal: als opvolger van Yves Saint Laurent voor de prêt-à-porter lijn van het modehuis. Na drie seizoenen werd het huis echter werd overgenomen door de Gucci Group, en zag Tom Ford zichzelf graag aan het prestigieuze roer. Maar toen kwam dus Lanvin in 2001 op Elbaz’ pad, waarvoor hij blijvend herinnerd zal worden.

In 2015 werd hij eruit gewerkt door de excentrieke Taiwanese miljardair Shaw-Lan Wang, de grootste aandeelhouder van het modehuis – tot woede en onbegrip van zo’n beetje iedereen met een modehart. Daarna werkte Elbaz vijf jaar in de luwte aan kleinere projecten, waaronder een limited makeuplijn met Lancôme. Toen hij in januari zijn eigen AZ Factory lanceerde, haalde iedereen opgelucht adem. Het was gelukkig weer goed gekomen met Alber Elbaz en dat was juist hém zo gegund.

Elbaz stierf zaterdagavond op 59-jarige leeftijd in een ziekenhuis in zijn woonplaats Parijs aan de gevolgen van Covid-19, na dagenlang in coma te hebben gelegen.