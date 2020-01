MIVD: gecrashte vliegtuig Iran is neergeschoten

Beeld AFP

Dat zei minister Ank Bijleveld van Defensie vrijdag na de ministerraad. “De MIVD beschikt ook over eigenstandige informatie dat het waarschijnlijk is dat dit een luchtafweerraket is geweest.” Ook andere landen zeggen over informatie te beschikken dat de Boeing 737-800 is neergeschoten, vermoedelijk per ongeluk. Iran ontkent dat ten stelligste.

Het vliegtuig stortte woensdag neer, enkele minuten na vertrek vanaf de luchthaven van Teheran. Alle 176 inzittenden (167 passagiers en 9 bemanningsleden) kwamen daarbij om. Het vliegtuig had als bestemming de Oekraïense hoofdstad Kiev.

Mogelijk houdt de crash verband met de spanning tussen Iran en de VS. Meerdere westerse leiders - onder wie de Canadese premier Justin Trudeau, de Britse premier Boris Johnson en de Australische premier Scott Morrison - zeiden eerder al bewijs te hebben dat het vliegtuig met luchtafweergeschut uit de lucht is geschoten. Dat is mogelijk automatisch – en in dat geval dus per abuis – geactiveerd toen Iran enkele uren eerder raketten op twee Amerikaanse bases in Irak afvuurde.