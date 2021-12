Misère in Paramaribo: nu is het huis van Anton de Kom ook nog ingestort

Het instorten van het geboortehuis van Anton de Kom in Suriname komt niet als een verrassing. Deze foto is gemaakt in februari 2020. Beeld Hijn Bijnen

De video die de Surinaamse monumentenbeschermer Tessa Sendar op sociale media plaatste is een rampenfilmpje: troosteloze beelden van het in elkaar gedonderde houten huis in Paramaribo waar in 1898 schrijver, activist en verzetsheld Anton de Kom ter wereld kwam. Een rukwind gaf eerder deze week het laatste zetje dat nodig was om de hele bovenverdieping van het historische pand te doen instorten. “Het zat eraan te komen,” zegt Sendar mismoedig. “Het huis staat van ellende al twee jaar op omvallen.”

Sendar is voorzitter van de Vrienden van Stadsherstel Suriname, een organisatie van vrijwilligers die helpen om de eeuwenoude houten panden in Paramaribo te helpen behouden. “Een monumentaal pand bestaat niet alleen uit bouwmaterialen,” legt ze de grondslag van de organisatie uit. “Het draagt een verhaal in zich en bewaart een stuk geschiedenis en identiteit. Dat geldt helemaal voor het geboortehuis van Anton de Kom, een man die een enorme bijdrage heeft geleverd aan het vormen van een eigen identiteit in Suriname.”

Replica

Wrang genoeg vormt de bewondering voor De Kom aan beide zijden van de oceaan misschien wel de basis voor het verval van zijn geboortehuis aan de voormalige Pontewerfstraat, tegenwoordig de Anton de Komstraat. Voorstellen om het pand op te knappen met Amsterdamse hulp werden tot nog toe om politieke en principiële redenen afgewezen door de Surinaamse tak van de familie. “Er valt veel voor te zeggen om het in de geest van De Kom zelf te doen,” zegt Sendar. “Alleen: het benodigde geld gaat in Suriname niet worden gevonden. Echt niet.”

De Surinaamse stichting Anton de Kom die het woonhuis in bezit en beheer heeft, lanceerde eerder dit jaar een plan om op de plek van het pand een replica te bouwen, aan de hand van de originele bouwtekening. Daarbij zouden onderdelen van het huis kunnen worden hergebruikt, zoals de ramen en de deur. Een prima oplossing, aldus Sendar: “De staat van het originele huis is te slecht om te worden opgeknapt. Maar het zou al prachtig zijn als bezoekers straks kunnen zeggen: door deze deur is Anton de Kom ook naar binnen gegaan.”

Het instorten van de bovenverdieping beschouwt Sendar als een oproep tot actie: er moet nu echt iets gebeuren. “We willen een ultieme poging wagen om uit deze impasse te komen. We weten dat geldschieters in Nederland klaarstaan om de helpende hand te bieden. Er moet een gesprek komen om de bezwaren tegen die hulp weg te nemen. Het is voor een goed doel, het behoud van het geboortehuis van Anton de Kom. Het alternatief is dat iedereen naar elkaar blijft zitten kijken en er helemaal niets gebeurt.”