Misdaadjournalist Paul Vugts over foto’s gemartelde vrouw: ‘Heftig, dat die bij Taghi lagen, al bewijst dat niets’

Misdaadjournalist Paul Vugts. Beeld ANP

Hoe groot is dit nieuws?

“Het belang van de verdwijning van Naima Jillal is natuurlijk heel groot. Zij was een redelijk grote speler in de internationale drugshandel en deed zaken met verschillende, ook Nederlandse figuren in de onderwereld.”

“Ze verdween in oktober 2019 en werd voor het laatst gezien op de Amsterdamse Zuidas waar ze in een auto stapte. Sindsdien wordt gedacht dat zij is gemarteld en vermoord. Al een hele tijd gaan er verhalen rond over die foto’s die in het criminele milieu circuleren. Deze foto’s zijn dus nu naar buiten gekomen.”

Wat zeggen de foto’s?

“De foto’s zijn aangetroffen op een Blackberry die is gevonden toen Ridouan Taghi in december 2019 in Dubai werd gearresteerd, twee maanden na de verdwijning van Jillal. Te zien is een naakte vrouw, vastgebonden op een stoel, met op haar buik een afgeknipte teen en duim.”

“De foto’s zijn door de Dubai Police overgedragen aan het OM en de opsporingsdiensten gaan ervan uit dat zij de vrouw is op de foto’s. Extra reden dat wordt gedacht dat het om Jillal gaat, is dat de foto’s zijn gemaakt tussen 00.00 en 00.30 uur in de nacht na haar verdwijning.”

Wat is de link met Ridouan Taghi?

“De foto’s zijn op een toestel gevonden dat bij hem is aangetroffen, maar er is niet bekend hóe de recherche denkt dat die foto’s op het toestel zijn beland. Het bewijst dus niet dat hij hiertoe opdracht heeft gegeven of aan mee heeft gewerkt. Zijn advocaat Inez Weski zegt dan ook dat uit niets blijkt hoe die foto’s bij hem terecht zijn gekomen. Ook zou niet duidelijk zijn wat dat dan betekent, aangezien die foto’s al een hele tijd circuleerden in het milieu.”

Wat betekenen de foto’s voor de zaak Marengo?

“Het is toegevoegd aan het dossier. De foto’s laten aan justitie zien dat dit weer iets extreems is dat aan Taghi kan worden gelinkt. Maar dat het is doorgestuurd, wil nog niet zeggen dat het direct aan hem te koppelen valt; het maakt hem niet direct verantwoordelijk voor de verdwijning, marteling en moord van Jillal.”