Ministeries afschaffen, orgaanverkoop legaliseren en gekloonde honden: wordt Javier Milei president van Argentinië?

Tot verrassing van velen kreeg de Argentijnse presidentskandidaat Javier Milei afgelopen weekend de meeste stemmen in een voorverkiezing. Zijn agenda is radicaal: de centrale bank opheffen, de peso vervangen door de dollar en afrekenen met de ‘politieke kaste’. Wie is deze zelfverklaarde libertariër?

Federico Nacarado kon zijn geluk niet op, begin vorig jaar. Op aandringen van zijn vrouw had de 40-jarige bouwvakker zich ingeschreven voor de loterij van parlementariër Javier Milei. Hoewel niet per se fan van diens standpunten, kon Nacarado het geld goed gebruiken. En ja hoor, van de meer dan een miljoen meespelende Argentijnen kwam Nacarado als winnaar uit de bus. Een kleine duizend euro ging zijn kant op. “Ik ga er een deel van mijn schuld mee aflossen,” zei hij.

De loterij die hij won is niet zomaar een loterij. Milei heeft zijn parlementariërssalaris nu al meerdere keren vergeven. Hij moet het niet hebben. “Vanuit filosofisch oogpunt,” zei hij eerder, “is de staat een criminele organisatie die wordt gefinancierd door belastinggeld dat met geweld wordt geïnd. We geven terug wat de politieke kaste heeft gestolen.”

Een politieke kaste. Het tekent de 52-jarige Milei, die ten tijde van de trekking nog relatief onbekend was. Hoe anders is dat nu. Vorig weekend haalde hij bij landelijke voorverkiezingen 32 procent van de stemmen, het hoogste percentage van alle kandidaten.

Kenmerkend kapsel

Milei – met kenmerkend kapsel (dat hij naar eigen zeggen nooit kamt), bakkebaarden en vaak gestoken in een leren jas – presenteert zichzelf als hét alternatief voor de macht. Als outsider. De vergelijking met Bolsonaro en Trump is snel gemaakt: Milei is tegen abortus, voor wapenbezit en zweept zijn aanhangers op bij bombastische verkiezingsbijeenkomsten. Klimaatverandering noemt hij een ‘socialistische leugen’.

In sommige opzichten gaat hij nog verder dan zijn Braziliaanse en Amerikaanse collega’s. Econoom Milei, auteur van meerdere boeken en vaak te gast in talkshows, is een zelfverklaard libertariër. Hij wil de rol van de overheid drastisch beperken. “Ministerie van Cultuur – weg ermee!” riep hij tijdens een verkiezingscampagne. “Klimaat – weg! Ministerie voor vrouwen en genderdiversiteit – weg! Publieke werken – weg! Wetenschap – weg!”

Radicaal, maar getuige de uitslag van afgelopen zondag vindt zijn boodschap gehoor. Argentijnen zijn klaar met decennia van economische malaise, die het land ook nu treft. De inflatie bedraagt 115 procent, de peso daalt snel in waarde en het land heeft grote moeite om de miljardenschuld aan het IMF af te lossen. Met de exploderende voedselprijzen daalt het vertrouwen in de twee gevestigde partijen – en Milei lijkt te profiteren.

Milei zweept zijn aanhangers op tijdens bombastische campagnebijeenkomsten. Beeld Getty Images

Vier gekloonde honden

Geheel in de libertaire geest moet de economie volgens Milei vooral met rust worden gelaten, ook als dat betekent dat sociale voorzieningen worden geschrapt. Hij heeft zelfs gezegd de verkoop van organen vrij te willen geven – want ook dat is economische activiteit. De centrale bank wil hij opheffen. Om de inflatie te beteugelen, wil hij Argentijnen laten betalen met de Amerikaanse dollar. Overigens is dat een verschil met Bolsonaro en Trump: Milei is geen uitgesproken nationalist.

Of Milei kans maakt om president te worden, valt te bezien. In oktober zijn de presidentsverkiezingen, na de voorverkiezingen van zondag. Waarschijnlijk is een tweede ronde nodig, waarin de twee leidende kandidaten elkaar treffen. Mocht Milei een van hen zijn, dan bestaat de kans dat de twee traditionele partijen gezamenlijk tegen hem optrekken.

Bovendien ontbeert het Mileis partij na de verkiezingen waarschijnlijk aan een sterke machtsbasis in het parlement. Hij leunt, zegt hij, op een zeer select groepje vertrouwelingen. Bij een campagnebijeenkomst voor duizenden fans noemde hij begin deze maand zes namen in dank. Die van zijn zus Karina, zijn campagneleider, die hij steevast aankondigt als ‘El Jefe’ (de baas). Die van zijn vier honden, zijn ‘vierpotige kinderen’, Engelse mastiffs. En die van zijn inmiddels overleden hond Conan, uit wie zijn huidige honden zijn gekloond. Alle vijf zijn ze vernoemd naar bekende economen.

