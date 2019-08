Minister: onderzoek naar Epsteins handlangers gaat vol door

De Amerikaanse minister William Barr (Justitie) belooft de onderste steen boven te halen in het onderzoek naar de dood van de van kindermisbruik verdachte Jeffrey Epstein.

Barr bezweert dat het onderzoek naar Epsteins handlangers ondanks diens overlijden doorgaat. “Ik kan jullie verzekeren dat de zaak tegen iedereen die medeplichtig was aan de daden van Epstein zal doorgaan. Geen handlanger zal kunnen rusten. De slachtoffers verdienen rechtvaardigheid. En die zullen ze krijgen,” aldus Barr gisteren tijdens een persconferentie.

Een van de belangrijke medeverdachten in de misbruikzaak is Epsteins voormalige vriendin Ghislane Maxwell. Vlak voor zijn dood werd een dossier openbaar waarin Maxwell naar voren komt als degene die minderjarige meisjes voor de steenrijke Epstein ronselde.

Speciaal toezicht

Barr zei gisteren ook dat tot op de bodem wordt uitgezocht wat er precies in Epsteins cel is voorgevallen op de dag van zijn dood. Volgens de minister is er sprake van ernstige onregelmatigheden in het huis van bewaring in New York. Epteins cel stond onder andere niet onder het voorgeschreven toezicht in de nacht dat hij zich, zoals het ernaar uitziet, heeft opgehangen in zijn cel.

Nadat Epstein twee weken geleden bewusteloos in zijn cel was aangetroffen – vermoedelijk een gevolg van een mislukte zelfmoordpoging – stond hij onder speciaal toezicht. Onderdeel van deze zogeheten suicide watch is dat iemand niet langer alleen in een cel zit, maar een met een celgenoot en dat de bewaking hem elke 30 minuten bezoekt. Epsteins celgenoot werd echter een dag voor zijn dood overgeplaatst en op de avond van zijn dood was zijn cel een paar uur lang niet bezocht door de bewaking.

De miljardair Epstein zat vast op beschuldiging van het seksueel misbruiken van tientallen meisjes. Zijn jongste slachtoffer zou 14 jaar oud zijn.