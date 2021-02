Miljoenen in Texas dagenlang zonder stroom in bittere kou

Beeld AFP

“Ongekende omstandigheden in de geschiedenis van Texas,” zo noemde gouverneur Greg Abbott het winterweer enkele dagen geleden al. De staat en zijn 29 miljoen inwoners stonden toen nog maar aan het begin van een ijskoude periode, met temperaturen tot -18 graden in de metropool Dallas. Ter vergelijking: normaal is het er in deze tijd van het jaar een graad of 10. Boven nul.

Hoewel het hele zuidoosten van de Verenigde Staten zuchtte onder de winterse omstandigheden, met 21 doden tot gevolg, zijn de problemen in Texas veruit het grootst. De staat kampt met grootschalige stroomuitval, wat de nodige problemen veroorzaakt: de drinkwatervoorziening staat onder druk, coronavaccinaties kunnen niet doorgaan en ziekenhuizen melden een tekort aan zuurstof.

Groene energie

Republikeinse kopstukken wezen de opkomst van duurzame energie direct aan als hoofdoorzaak. “We moeten geen enkele windmolen meer bouwen in Texas,” zei Sid Miller, die gaat over het landbouwbeleid in de staat. “Het experiment heeft gefaald.” Congreslid Lauren Boebert noemde groene energie ‘duidelijk onbetrouwbaar’. En ook Fox-presentator Tucker Carlson mengde zich in het debat, door te stellen dat Texas ‘volledig afhankelijk is geworden van windmolens’. Met alle gevolgen van dien.

Toch ligt de waarheid anders. Niet groene stroom, maar de opzet van het Texaanse elektriciteitsnet is de belangrijkste oorzaak van de problemen. Dat zit zo: de elektriciteitsvoorziening in de staat is voor het overgrote deel losgekoppeld van de landelijke infrastructuur. Dat hangt samen met het Texaanse streven naar zelfstandigheid. De staat, die niet voor niets de ‘Lone Star State’ wordt genoemd, streeft van oudsher naar zo min mogelijk afhankelijkheid van de federale overheid.

Niet op berekend

Dat komt Texas nu echter duur te staan. Door de extreem lage temperaturen zijn inderdaad enkele windmolens vastgelopen, maar ook elektriciteitscentrales die werken op fossiele brandstoffen – veruit de belangrijkste energiebron in de staat – zijn stil komen te liggen. De Texaanse infrastructuur is berekend op hoge temperaturen tijdens de zomer. De huidige winterse omstandigheden kan ze echter niet aan. Bovendien zijn veel locaties slecht onderhouden.

Omdat import vanwege de – zelfverkozen – autonomie simpelweg geen optie is, zit er voor de 2,7 miljoen Texaanse huishoudens zonder stroom niets anders op dan wachten tot het ergste voorbij is. Lokale autoriteiten waarschuwen dat dat nog wel tot het weekend kan duren.

Schildpadden

Het blijft in Texas overigens niet bij menselijk leed: natuurorganisaties hebben de voorbije dagen duizenden zeeschildpadden gered van het winterweer. De dieren kunnen niet tegen de lage watertemperatuur en raken verlamd door de kou. Hulpverleners hebben de schildpadden verzamelend en naar een grote opvanglocatie gebracht.

Thousands of 'cold stunned' sea turtles were rescued off the southern coast of Texas as temperatures plunged amid a winter storm in the state https://t.co/mvm51tmiDe pic.twitter.com/9DxrWiN30w — Reuters (@Reuters) 18 februari 2021