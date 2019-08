‘Miljardair Jeffrey Epstein pleegt zelfmoord in cel’

Jeffrey Epstein. Beeld REUTERS

Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekendgemaakt. ABC baseert zich op anonieme bronnen binnen de politie. Twee weken geleden werd hij al gewond aangetroffen in zijn cel. Daarna werd hij in de gaten gehouden in het kader van zelfmoordpreventie.

Epstein werd begin juli geleden aangehouden op verdenking van het misbruiken van tientallen minder­jarige meisjes tussen 2002 en 2005. Hij zou zijn slachtoffers naar huizen in Florida en New York hebben gelokt onder het voorwendsel van ‘massages’, die vaak uitliepen op seks. Ook betaalde hij hen contant om nieuwe meisjes te rekruteren.

Vluchtrisico

Een verzoek om op borgtocht vrij te komen is eerder afgewezen door de rechter in New York. Die was bang dat Epstein, die over de hele wereld vastgoed heeft en een privévliegtuig bezit, zou willen proberen te vluchten.

Epstein werd in 2008 al eens veroordeeld in Florida wegens aanzetten tot prostitutie, maar kwam er door een deal met justitie met een lichte straf vanaf. De openbaar aanklager die de schikking destijds trof was Alexander Acosta, de minister van Werkgelegenheid in de regering-Trump. Hij stapte in juli op.