Miljardair Jeffrey Epstein: een man met een leven vol vraagtekens

Jeffrey Epstein en Donald Trump, toen beiden zakenman, in 1997 samen op Mar-a-Lago. Beeld Getty Images

Jarenlang baadde Jeffrey Epstein in weelde op zijn privé-eiland in het Caribisch gebied, in zijn herenhuis in New York en tijdens zijn vele reizen naar Europa en Californië. De niet erg conformistische miljardair ging op recepties en filmpremières meestal gekleed in poloshirt en jeans, terwijl de andere gasten zich hielden aan een formelere dresscode.

In New York, waar hij woonde in een van de grootste huizen van Manhattan, dook zijn naam nu en dan op in de roddelbladen, als goede vriend of kennis van presidenten en prinsen. Maar hij schuwde de publiciteit en sprak bijna nooit met verslaggevers.

Nu is de 66-jarige Epstein het middelpunt van een zaak rond seks met minderjarigen en mensenhandel. Maandag werd hij daarvoor in New York aangeklaagd. Epstein, die alles ontkent, zou meisjes niet ouder dan 14 jaar naar zijn huizen in Manhattan en Palm Beach, Florida, hebben meegenomen voor seks. Hij zou bovendien andere meisjes hebben betaald om eveneens minderjarige meisjes bij hem te brengen.

De aanklacht in New York komt meer dan tien jaar nadat de belangrijkste aanklager in Miami, Alexander Acosta, president Donald Trumps huidige minister van Arbeid, een omstreden ‘deal’ met Epstein had gesloten. Ook toen werd Epstein beticht van seks met jonge meisjes die hij had aangezet tot prostitutie. In ruil voor een bekentenis kwam het toen niet tot een proces. In plaats daarvan werd hij tot 13 maanden veroordeeld wegens het benaderen van minderjarigen voor seks. Hij mocht zes dagen per week buiten de gevangenis blijven om te werken in het kantoor dat hij in de buurt had gehuurd.

Zo kon een rijk man met de juiste connecties zijn gerechte straf te ontlopen, volgens klachten in Florida en elders. Justitie in New York houdt geen rekening met de deal van 2008 in Florida, die alleen geldt voor het zuiden van die staat.

‘Charmant, grappig en spontaan’

Zo aanschouwt Amerika de diepe val van een man die ondanks een reputatie als ‘lokker’ van meisjes en jonge vrouwen, steeds weer door de mazen van de wet leek te glippen.

Kennissen omschrijven Epstein als charmant, grappig en spontaan. In 2001 noemde New York Magazine hem een ‘fanatiek verzamelaar van jachttrofeeën’ uit de betere kringen: wetenschappers en politici met wie hij zich graag vertoonde.

In 2015 publiceerde de site Gawker, die niet meer bestaat, naar eigen zeggen Epsteins adresboek. Daarin stond drie maal de naam Trump: de latere president, diens ex-vrouw Ivana en hun dochter Ivanka. Andere beroemdheden die hij blijkens de agenda tot zijn kennissen rekende waren onder anderen Michael Bloomberg, de vroegere burgemeester van New York, de acteurs Alec Baldwin en Dustin Hoffman, de zanger en componist Jimmy Buffett en Elie Wiesel, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1986.

Het vergrootte de interesse van de roddelpers in een man met, volgens New York Magazine, ‘een leven vol vraagtekens’. Meer dan één journalist vergeleek Epstein met de ondoorgrondelijke Jay Gatsby uit de roman van F. Scott Fitzgerald. Uiterlijk leek Epstein enigszins op kledingtycoon Ralph Lauren uit de Bronx.

Van leraar naar financier

Maar Epstein kwam uit Brooklyn, waar zijn vader werkte bij de plantsoenendienst. Na de middelbare school begon hij aan een studie natuurkunde die hij niet afmaakte. In plaats daarvan werd hij leraar wiskunde aan een privéschool in Manhattan waar veel kinderen uit de elite les krijgen. Actrice Clare Danes is een oud-leerling.

Epstein deed New York Magazine denken aan de leraar in de film Dead Poets Society, gespeeld door Robin Williams.

Epsteins passie voor wiskunde kwam hem goed van pas bij Bear Sterns, destijds een machtige investeringsbank op Wall Street waar hij na zijn leraarschap ging werken. Epstein had er de subtop bereikt toen hij begin jaren 80 vertrok om een eigen kantoor voor vermogensbeheer op te richten, de International Assets Groep. Hij leidde dat vanuit zijn woning voordat hij de naam veranderde in Financial Trust Corporation, met een adres op de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Zijn verleden bij Bear Sterns bleef hem in zakelijk opzicht achtervolgen, en kwam hem duur te staan. In 2007 gingen twee grote hedgefonds van dat bedrijf failliet toen de financiële crisis begon. Epsteins nieuwe bedrijf verloor daarbij meer dan 50 miljoen dollar, ruim 44,6 miljoen euro. Epstein diende een aanklacht in tegen zijn oud-werkgever toen die in 2008 zelf omviel, en hij alleen nog maar meer geld verloor.

Epsteins financiële praktijken bleven altijd in nevelen gehuld, net als de namen van zijn klanten. Hij wilde slechts kwijt dat hij voor ‘een aantal miljardairs’ werkte. De enige bekende naam onder hen was Leslie Wexner, de oprichter van winkelketens als The Limited, Victoria’s Secret en Bath & Body Works. Epstein werkte ook voor Steven Hoffenberg, een financier die in 1994 aanbood The New York Post te redden, een jaar voordat hij werd aangeklaagd wegens aandelenfraude. Zoals veel andere voormalige kennissen en zakenrelaties liet Leslie Wexner dezer dagen weten dat hij al heel lang niets meer met Epstein te maken had gehad.

Wexner deed dat nadat de politie vorig weekeinde de hoge houten deuren van Epsteins woning – waarde 56 miljoen dollar – had opengebroken. Rechercheurs vonden er een safe met obscene foto’s. De verdachte was niet thuis, maar werd even later gearresteerd op de luchthaven Teterboro in New Jersey. De politie vreesde dat hij zou trachten te vluchten in een van zijn privévliegtuigen. Hij bezit officieel zes woningen in en buiten de VS, onder meer op Little St. James Island op de Maagdeneilanden. Een Bentley uit 2017 geldt als het pronkstuk van zijn verzameling luxe auto’s. Het is onduidelijk of hij nog de Boeing 727 bezit, ingericht met veel sabelbont en mink, waarmee hij in 2002 naar Afrika vloog met oud-president Bill Clinton en de acteur Kevin Spacey. Tijdens vluchten trakteerde Epstein zijn gasten op lunches verzorgd door restaurant Le Cirque in Manhattan, dat zich graag laat voorstaan op de vele beroemdheden onder zijn clientèle.

Veel vrouwen

“Bill Clinton weet absoluut niets over de vreselijke misdaden waarvan Epstein wordt beschuldigd, nu en in 2008 in Florida,” liet een woordvoerder van de oud-president weten. Volgens hem had Clinton vier reizen gemaakt in Epsteins vliegtuig in 2002 en 2003 – één naar Europa, één naar Azië en twee naar Afrika. Slechts eenmaal had Clinton ‘kort’ Epsteins woning in Manhattan bezocht. Rond die tijd bracht Epstein ook een bezoek aan Clintons kantoor in Harlem. Maar Clinton heeft Epstein al veel langer dan tien jaar niet gezien of gesproken, benadrukte de woordvoerder.

Niet alle passagiers aan boord van Epsteins vliegtuigen waren bekende Amerikanen. Vanity Fair schreef in 2003: ‘Modellen zijn Epstein dankbaar dat hij ze overal mee naartoe neemt, voor veel van de meisjes van Victoria’s Secret is hij een bekend gezicht. Epstein is een man van de wereld die van vrouwen houdt, veel vrouwen, vooral jonge.’

Vier van de minderjarige meisjes die door Epstein zijn geronseld en misbruikt. Beeld -

Epstein mag dan graag hebben verkeerd in de nabijheid van politici, zijn bijdragen aan politieke partijen waren volgens gegevens van de Federale Kiescommissie relatief bescheiden. Tussen 1987 en 2005 doneerde hij 188.126 dollar, vooral aan de Democraten. Hillary Clintons campagne voor een Senaatszetel in 2000 kreeg 40.000 dollar. Fondsenwervers voor de Democraten zeggen nu dat ze zich niet kunnen herinneren Epstein ooit te hebben ontmoet of gesproken.

Oprechtheid

Sinds zijn veroordeling in 2008 heeft hij nog twee politieke schenkingen gedaan. De Democrate Stacey Plaskett was een van de begunstigden. Deze Afgevaardigde van de Maagdeneilanden, belooft nu het geld te schenken aan een goed doel. In oktober maakte Epstein 10.000 dollar over aan het comité van Democraten in het Huis van Afgevaardigden dat zich bezighoudt met electorale kwesties. Deze ‘ongevraagde gift’ is teruggestuurd, aldus een woordvoerder.

Ook al schuwde hij de publiciteit, Epstein maakte zich toch zorgen over zijn imago. Drie jaar geleden sprak hij voor het eerst uitgebreid met pr-man Couri Hay. Hay: “Hij wilde praten over het repareren van imago-schade, maar vond het nog te vroeg om weer in de openbaarheid te treden. Epstein vond het vreselijk als de media hem ‘een perverse miljardair’ noemden. Ook kwam hij met lange verhalen over het verschil tussen pedofilie met jonge kinderen en een voorliefde voor tienermeisjes.”

Couri Hay besloot uiteindelijk niet voor Jeffrey Epstein te werken. “Ik twijfelde aan zijn oprechtheid.”

© The New York Times

Vertaling René ter Steege