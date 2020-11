Militante islamisten onthoofden meer dan 50 burgers in Mozambique

Ontheemden zitten voor een huis in het noorden van Mozambique. Ze zijn gevlucht voor het extremistische geweld dat door de provincie Cabo Delgado raast. Beeld EPA

De onthoofdingen zijn de laatste in een reeks gruwelijke aanvallen die de militanten sinds 2017 hebben uitgevoerd in de gasrijke provincie Cabo Delgado. Al zo’n 2000 mensen zijn omgekomen en ongeveer 430.000 dakloos geworden tijdens het conflict in de voornamelijk islamitische provincie.

De extremistische groeperingen krijgen steeds meer voet aan de grond in zuidelijk Afrika. De groep buit armoede en werkloosheid uit om jongeren te rekruteren in hun strijd voor de islamitische heerschappij in het gebied. Veel lokale bewoners klagen dat ze weinig hebben geprofiteerd van de robijn- en gasindustrie in de provincie. De opstandelingen hebben vorig jaar trouw gezworen aan de Islamitische Staat (IS).

Veel multinationals, zoals het Franse Total, hebben belangen in het gebied. Ze hebben grote investeringen gedaan in de gasprojecten.

De regering van Mozambique heeft een beroep gedaan op internationale hulp en zegt dat de militaire troepen gespecialiseerde training nodig hebben.