Militairen sneuvelen bij bosjes in Oekraïne, stroom vluchtelingen neemt toe

Winkelcentra, sporthallen, fabriekshallen, zowel in Oekraïne als in omliggende landen zitten vluchtelingen dicht op elkaar gepakt in bange afwachting van wat nog komen gaat. Beeld AFP

Vluchtende Oekraïners steken vooral de grens naar Polen over. De Poolse grenswacht heeft ruim 1,2 miljoen mensen geregistreerd. Een deel van deze groep reist door naar andere landen in Europa. Omdat in de Europese Unie geen grenscontroles zijn, staat niet vast hoeveel Oekraïners in Nederland zijn.

De Verenigde Naties schatten dat het aantal vluchtelingen kan oplopen tot 5 miljoen bij een tweede golf. “Als de oorlog voortduurt, zullen we mensen gaan zien die geen middelen en ook geen connecties hebben,” aldus Filippo Grandi, hoofd van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Sinds de invasie zijn er volgens het mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties 474 burgers gedood. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk aanzienlijk hoger omdat recente meldingen van honderden slachtoffers uit steden als Marioepol, Volnovatsja en Izioem nog niet zijn geverifieerd.

Naast onschuldige burgers sneuvelen veel militairen in de strijd. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA moeten er 2000 tot 4000 Russische militairen zijn gesneuveld. Oekraïne claimt twee hoge generaals te hebben uitgeschakeld, onder wie generaal-majoor Vitaly Gerasimov. Dat bericht is nog niet bevestigd door Rusland, maar als het klopt is dat een gevoelig verlies voor Poetin. Gerasimov was plaatsvervangend commandant bij het 41ste gecombineerde leger, de grootste legereenheid van de Russische krijgsmacht. Hij zou omgekomen zijn bij de strijd rond Charkov.

Immoreel voorstel

De evacuatie van bewoners in vijf belegerde Oekraïense steden verloopt nog altijd uiterst moeizaam. Voor mensen die willen vertrekken uit Kiev, Charkov, Marioepol, Soemi en Tsjernihiv zijn veilige vluchtroutes afgesproken, maar de strijdende partijen twisten daarover. Volgens de Russen heeft de Oekraïense regering maar een van de tien voorgestelde evacuatieroutes bevestigd. Oekraïne noemde dinsdag een Russisch voorstel volledig immoreel, omdat de ontsnappingsroutes inwoners van het land terecht zouden laten komen in Rusland en Belarus.

Bij Marioepol in het zuiden moesten burgers in dertig bussen naar door Oekraïne gecontroleerd gebied kunnen, maar al snel beschuldigden de Oekraïners de Russen ervan de corridor te beschieten.

In de Noord-Oekraïense stad Soemi werd een tijdelijk staakt-het-vuren wel goed nageleefd, zei de regionale gouverneur. In konvooien van twintig tot dertig auto’s konden zo’n duizend buitenlandse studenten worden geëvacueerd.

Oorlogsmisdaden

Het Russische leger wordt er onder meer van beschuldigd moedwillig aanvallen op burgers uit te voeren. Duitsland is begonnen met een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden. Er is een procedure gestart voor het verzamelen van bewijs, dat later eventueel kan worden gebruikt om personen te vervolgen. Duitsland kan verdachten van oorlogsmisdaden vervolgen, ook als de strafbare feiten in andere landen zijn gepleegd.