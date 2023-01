Militaire training terug op Russische scholen: pubers leren schieten met een kalasjnikov

Rusland herintroduceert vanaf deze week de militaire basistraining op scholen. Leerlingen moeten weerbaar worden gemaakt tegen aanvallen van buitenaf, vindt de overheid. Ouders zijn bezorgd, experts sceptisch.

Leren schieten met een kalasjnikov, worden bijgepraat over verschillende handgranaten, kennis vergaren over eerstehulpverlening bij gevechten. De Russische klassen 10 en 11 (16- en 17-jarigen) krijgen verdeeld over vijf dagen zo’n 35 uur militaire training, die wordt gegeven door veteranen. Ook gaan de leerlingen op bivak.

De training komt naast het al lopende programma ‘Belangrijke gesprekken’, waarin de scholieren een flinke injectie patriottisme krijgen. Zo wordt ze ingeprent dat in 2014 in Oekraïne een ‘staatsgreep’ plaatsvond (en dus geen revolutie, zoals de Oekraïners zelf zeggen). Daarnaast was de ‘hereniging’ van de Krim met Rusland zogenaamd geen annexatie, voert het vaderland een ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne uit (dus geen oorlog) en gaat het tijdens de lessen over de door het Westen opgelegde sancties.

Ten tijde van de Sovjet-Unie bestonden de militaire cursussen op scholen ook al. In 1993 stopte Rusland ermee. Maar de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne loopt niet als verwacht en Rusland is volgens het Kremlin in oorlog met de Navo.

Daarom vond politicus Sergej Mironov, leider van een parlementsfractie en enthousiast voorstander van de invasie in Oekraïne, het tijd voor de herintroductie van de legerlessen op scholen. “Het toevoegen van dit onderwerp zal burgers systematisch voorbereiden op een mogelijke confrontatie met de vijand,” zei hij tegen de Kremlingezinde krant Izvestia.

Testprogramma

Mironov kreeg de steun van viceminister van Defensie en stafchef van het Russische leger, Valeri Gerasimov. Per 1 januari gaat er een testprogramma van start. Als alles goed verloopt, rolt het ministerie van Onderwijs de training komende herfst overal in Rusland uit.

Volgens opinieonderzoek van het staatsbureau FOM staat 80 procent van de bevolking achter de militaire training van scholieren. Maar er zijn ook ouders, leraren en advocaten die hun bezorgdheid hebben geuit. Zij zien de lessen als pogingen van de staat om hun kinderen klaar te stomen voor een oorlog.

Ook militair expert Pavel Loezin is niet enthousiast. “Dit is vooral een ideologische zet, een imitatie van de Sovjet-Unie en een symbolische uitdrukking van de koers naar volledige zelfisolatie van Rusland.”

Hij gelooft ook niet dat militair onderwijs betere soldaten zal creëren. “In de jaren tachtig besefte de militaire leiding van de Sovjet-Unie al dat de trainingen en het mobilisatiemodel van het Sovjetleger nutteloos zijn voor moderne oorlogsvoering,” zegt Loezin. “Zinloos voor de buitenlandse politieke doelen van de Sovjet-Unie en voor het interne politieke systeem.”

Volgens de legerexpert kunnen militaire trainingen op school alleen werken binnen een democratisch systeem dat wordt geconfronteerd met ‘essentiële permanente dreiging vanuit het buitenland’. Dat geldt voor landen als Israël en (nu ook) Oekraïne. “Maar voor Rusland werkt het niet.”