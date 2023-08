Militaire junta’s West-Afrika sluiten verbond tegen Ecowas en Westen, escalatie dreigt

Aanhangers van de coupplegers in Niger zwaaien met vlaggen – vooral die van Niger, soms ook de Russische – in de hoofdstad Niamey.Supporters wave Nigerien's flags as they rally in support of Niger's junta in front of the National Assembly in Niamey on July 30, 2023. Niger's junta on Sunday said ECOWAS could stage an imminent military intervention in the capital Niamey as the regional body meets for an "extraordinary summit" on the coup-hit country, with sanctions a possibility. The country's elected president Mohamed Bazoum has been held by the military for four days, and General Abdourahamane Tiani, the chief of the powerful presidential guard, has declared himself leader. (Photo by AFP) Beeld AFP

Ecowas (de Economische Organisatie van West-Afrikaanse Staten) gaf zondag de militaire junta in Niger een week de tijd ‘om volledig terug te keren naar de grondwettelijke orde’. Daarnaast schortte het regionale blok, waar Niger lid van is, ook alle handelstransacties op en werden de Nigerese banktegoeden die uitstaan bij de centrale banken van de lidstaten bevroren.

De maatregelen en de aankondiging dat het blok bereid is om militair in te grijpen, hebben de spanningen in de regio verder vergroot. Zeker nu twee van Nigers buurlanden, Mali en Burkina Faso, het opnemen voor de Nigerese junta.

De Burkinese en Malinese militaire regeringen kwamen zondagavond met een gezamenlijke verklaring als reactie op het dreigement van Ecowas. Beide junta’s zullen ‘ieder militaire interventie tegen Niger beschouwen als een oorlogsverklaring tegen Burkina Faso en Mali’ zelf. De voornemens van Ecowas en de leiders van Mali en Burkina Faso zullen als niemand een stap terug doet, leiden tot een nieuw gewapend conflict. Daar zit niemand op te wachten – met uitzondering van de in de regio actieve jihadisten.

Laatste interventie

De laatste keer dat Ecowas militaire intervenieerde was in 2017 tegen Gambia. De zittende president Yahya Jammeh weigerde zijn verkiezingsnederlaag te erkennen en wilde niet opstappen. Ecowas greep militair in na een verzoek van de werkelijke winnaar van de verkiezingen. De organisatie maakte snel een einde aan de wanorde en herstelde de democratie.

Een vergelijkbaar scenario zit er nu niet in. De situatie is heel anders dan in 2017. Er zijn meerdere staatsgrepen gepleegd in Ecowas-lidstaten, waardoor de democratische eenheid in het blok ver te zoeken is. Nu Mali en Burkina Faso hebben toegezegd Niger te zullen steunen in een conflict met Ecowas, zou het regionale blok tegen minstens drie leden moeten optreden. Er zijn in totaal 15 landen aangesloten bij Ecowas, waarvan Niger, Mali, Burkina Faso en Guinee momenteel geschorst zijn, maar wel nog altijd lid. Ook Guinee schaart zich achter de coupplegers in Niger en verzet zich tegen het sancties en de voornemens van Ecowas.

Hoewel het duidelijk is wat Ecowas wil – een terugkeer naar de oude situatie – is het onduidelijk hoe militair ingrijpen kan leiden tot herstel van de stabiliteit in Niger. Een conflict met Burkina Faso, Niger en Mali tegelijk zal mogelijk een oorlog als gevolg hebben die de hele regio kan destabiliseren. Door de alliantie tussen de junta’s in de regio zal de afgezette Nigerese president Mohamed Bazoum in ieder geval niet snel op zijn post terugkeren, zoals in Gambia in 2017 wel gebeurde.

Russische vlaggen

Bovendien hebben de junta’s steun van een aanzienlijk deel van de bevolking, die wordt opgezweept met anti-westerse retoriek. Zo wordt Frankrijk ervan beschuldigd een militaire invasie voor te bereiden en worden tegenstanders van de militairen afgeschilderd als lakeien van de voormalige kolonisator. De leiders van Mali, Niger en Burkina Faso hebben ondertussen de banden met Rusland flink aangehaald en op pro-juntademonstraties zijn veel Russische vlaggen te zien.

Parijs ontkent militaire plannen te hebben in Niger, hoewel Frankrijk er voor de strijd tegen jihadisten wel meer dan duizend militairen heeft gestationeerd. De Franse president Emmanuel Macron waarschuwde ‘onmiddellijk en resoluut’ te zullen optreden als Franse burgers aangevallen worden.

Het Westen steunt Ecowas in haar voornemen om eventueel militair op te treden tegen Niger. “De EU zal snel en resoluut de beslissingen van Ecowas steunen,” zei Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europese buitenlandbeleid. Ook de Amerikaanse regering heeft haar volledige steun toegezegd aan Ecowas in het ‘verdedigen van de grondwettelijke orde in Niger’.