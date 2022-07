Milieuorganisaties verontwaardigd: VS wil toch nieuwe olievergunningen verkopen

Een visser bij een olieplatform in Port Aransas, Texas. Beeld AP

De organisaties verwijten president Joe Biden dat hij zijn verkiezingsbelofte breekt om de winning van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk af te bouwen. Tien van de elf vergunningen betreffen de Golf van Mexico, en ze hebben een looptijd van vijf jaar.

De timing is opmerkelijk. De aankondiging kwam kort nadat het Hooggerechtshof de macht van een belangrijk Amerikaans milieuagentschap had ingeperkt. Als gevolg daarvan wordt het klimaatbeleid van de Verenigde Staten gedwarsboomd. De rechters van het Hof vinden dat het Congres over het klimaatbeleid moet gaan, en niet dat milieuagentschap. Maar door de politieke verdeeldheid is het onzeker of de VS een sterke klimaatwet kunnen invoeren.

De VS zijn samen met China en India grote CO 2 -uitstoters en volgens wetenschappers moet de wereld in hoog tempo van het gebruik van fossiele brandstoffen af.

Vanwege zorgen over klimaatverandering heeft het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken de verkoop van de olielicenties in januari opgeschort, maar een Amerikaanse rechter dwong de overheid om de verkoop toch te hervatten. Minister Deb Haaland van zaken zegt dat een definitief besluit nog moet worden genomen.

Het gepubliceerde voorstel is overigens het begin van een publieke consultatieperiode. Het kan nog maanden duren voordat de verkoop daadwerkelijk plaatsvindt.

Tussentijdse verkiezingen

De VS houden dit jaar tussentijdse verkiezingen, en daarom zit president Biden in zijn maag met de dure brandstof: kiezers betalen de hoofdprijs bij het pompstation. Biden neemt het de oliebedrijven kwalijk dat ze tijdens deze energiecrisis bakken met geld verdienen. Liever zou hij zien dat ze de productie verhogen, met lagere prijzen als gevolg.

Volgens vertegenwoordigers van de olie-industrie zijn elf vergunningen te weinig om een wezenlijke invloed te hebben op de energieprijzen. “Het is erg belangrijk dat de regering een signaal stuurt naar de wereldwijde oliemarkten en duidelijk maakt dat de Verenigde Staten het aanbod serieus willen vergroten voor de lange termijn,” zei Frank Macchiarola van lobbyorganisatie American Petroleum Institute volgens persbureau AP.

Vorige week zijn er al vergunningen geveild voor de oliewinning op land, in zeven westelijke deelstaten van de VS. Dat is voor het eerst sinds Biden het Witte Huis betrad. Het gaat om een gebied van 285 vierkante kilometer en de veiling heeft 22 miljoen dollar opgeleverd. De overheid heeft zelf vastgesteld dat de extra olie- en gaswinning op de lange termijn voor enorme klimaatschade kan zorgen.

‘Niets minder dan een klimaatbom’

Dat er nu mogelijk ook vergunningen worden geveild voor projecten op zee, is een grote teleurstelling voor milieubeschermers en sommige politici. Raul Grijalva, een Democraat in het Huis van Afgevaardigden, noemt de nieuwe leaseverkopen ‘onzinnig terwijl de klimaatcrisis zich overal om ons heen afspeelt’.

Maar zijn Democratische collega Joe Manchin uit de Senaat vindt het hoog tijd om het leaseprogramma weer op de rails te zetten. ‘Terwijl Amerikanen overal lijden onder de recordhoge gasprijzen en verstoringen op de wereldwijde oliemarkt, veroorzaakt door de zinloze oorlog van Poetin in Oekraïne, heeft het ministerie van binnenlandse zaken sinds november 2020 geen succesvolle offshore-veiling meer gehouden,’ schreef hij op Twitter.

Het Centrum voor Biologische Diversiteit uit Tucson, Arizona, heeft vorige week met andere milieuorganisaties een rechtszaak aangespannen tegen nieuwe olieboringen op land. In een reactie op de plannen voor nieuwe olieboringen op zee zegt het centrum dat president Biden zijn beloftes breekt en toegeeft aan de druk van ‘Big Oil’.

“Het beleid van deze regering om fossiele brandstoffen te onttrekken aan ons land en ons water is niets minder dan een klimaatbom”, stelt de milieuorganisatie. Ook wijst het centrum op de risico’s voor ecosystemen op zee en aan de kust als gevolg van vervuiling en olielekkages.