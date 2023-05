Milieuicoon Jane Goodall (89): ‘Er zijn zoveel mensen die deze industriële landbouw willen veranderen’

Jane Goodall tijdens een lezing in het World Forum. Jane Goodall verwierf wereldwijd bekendheid met haar onderzoek naar chimpansees. Beeld RAMON VAN FLYMEN / ANP

Wie denkt dat een hoogbejaard mondiaal icoon het een jaar vóór haar negentigste (3 april 2024 is het zover) rustig aan doet, vergist zich. Mevrouw Goodall houdt de regie. Ze komt pas nadat ze in het Haagse World Forum heeft geposeerd met volgelingen, zoals overal waar ze spreekt, met meisjes en jonge vrouwen die haar als hun grote voorbeeld zien.

Dat laatste werd zaterdag nog eens bevestigd door minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof die Goodall benoemde tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Bij de uitreiking van de koninklijke onderscheiding sprak Van der Wal warme woorden. Ze prees de Britse voor haar “baanbrekende onderzoek en levenslange inzet voor natuurbescherming, waarbij ze een bron van inspiratie is geweest voor met name vrouwen en meisjes wereldwijd.”



Fabrieksboerderijen

Stikstof en intensieve veeteelt staan al jarenlang op haar radar, zegt Goodall. “Ik volg de discussie in Nederland. Ik vind het gewetenloos dat er nog zoveel fabrieksboerderijen zijn, dieren opeengepakt in kleine ruimtes. En het wordt steeds erger. Ik heb gehoord dat China nu genetisch gemodificeerd vee heeft dat nog eens twee keer zoveel melk kan produceren. Ze zetten AI (kunstmatige intelligentie, red.) in om hokken nog kleiner te maken en dieren te monitoren en automatisch medicijnen toe te dienen. En wij laten het allemaal gebeuren. Ik hoop dat deze fabrieksboerderijen verdwijnen.”

Waar ze ook komt, ze wordt overal herkend, maar niet zelden hoort ze ook verwijten van jongeren. Niet tegen haar persoonlijk uiteraard, maar wel tegen haar generatiegenoten, de boomers en nog ouder, die met hun intensieve exploitatie van de natuur de toekomstkansen van hun eigen nakomelingen in de waagschaal hebben gesteld, zegt ze. “Ik begrijp die boosheid absoluut. Ik ben ook boos over wat we deze planeet hebben aangedaan. Waarschijnlijk sinds de industriële revolutie stelen we de toekomst van jonge mensen. We kunnen de klimaatcrisis nog altijd vertragen, net als het verlies aan biodiversiteit. Dat zijn de twee grootste, existentiële, bedreigingen waar we nu voor staan.”

Gepensioneerde laboratoriumapen

Niet alleen jongeren zijn boos, ook steeds meer mensen van haar eigen generatie, merkt ze. “Maar onwetendheid is echt een probleem. Veel mensen begrijpen letterlijk niet wat er met de planeet gebeurt. Ofwel omdat ze dat niet willen of kunnen begrijpen, ofwel omdat ze willen blijven vervuilen.”

Dat Goodall kan mobiliseren, heeft ze aangetoond. In 1991 begon ze een programma voor jongeren waar twaalf middelbare scholieren uit Kenia aan meededen. Inmiddels hebben honderdduizenden scholieren over heel de wereld haar programma’s doorlopen. Dat leidt tot resultaten: van het ‘pensioneren’ van honderden laboratoriumapen in de Verenigde Staten tot het opzetten van tientallen projecten in en rond natuurgebieden waar overmatig gebruikt land wordt hersteld tot duurzame landbouw. “En dat wordt niet opgelegd door een stel arrogante witte mensen maar door lokale mensen die de bewoners kennen.”

Chimpansee David Greybeard

Eigenlijk zijn er twee Janes Goodall, vertelt ze. Misschien wel drie. De eerste Jane is nu aan het woord bevestigt ze bijna ondeugend. Dat is een gewone vrouw die van jongs af aan wist wat ze wilde en die ook wat mazzel had – of ‘lotsbestemming’ zoals ze schrijft in haar anderhalf jaar geleden verschenen Het Boek van Hoop. Ze kwam uit een eenvoudig gezin, was niet hooggeschoold en werd toevallig secretaresse van de beroemde Britse paleontoloog Louis Leakey (1903-1972) die in Tanzania werkte en haar de kans gaf zonder academische vorming chimpansees te bestuderen, puur door te observeren.

Mazzel had ze doordat haar werk aandacht kreeg van grote media als onder meer National Geographic en Discovery Channel. Dat nadat de eerste documentaire die over haar verscheen een regelrechte hit werd – gemaakt door haar latere Nederlandse man (ze trouwden in Amersfoort) én natuurfilmer Hugo Baron van Lawick (1937-2002). En dan was daar David Greybeard, een chimpansee die in 1968 overleed. Hij accepteerde haar aanwezigheid in de jungle en introduceerde haar bij zijn familie. En natuurlijk had ze de mazzel dat ze over dat alles met aanstekelijke Britse humor kan vertellen.

De tweede Jane is het icoon dat ook in Den Haag overal wordt aangeklampt. Wereldberoemde Jane kan daarmee leven. Het is immers voor de goede zaak, zegt ze. En dan is er nog die derde Jane: het kleine meisje dat van haar spaarcentjes een tweedehands boekje kocht over Tarzan, de koning van de jungle en die – het kon natuurlijk niet anders – een lief had genaamd Jane. Als Tarzan beter had geweten had hij déze Jane gekozen, denkt ze nog steeds en het publiek smult als ze haar beroemde anekdote vertelt.

Varkens die schilderen

Goodall is bijna negentig jaar, mag je dat zeggen tegen een dame of een Dame (ze is in haar geboorteland in de adelstand verheven)? “Zeker, en ik ben er trots op.” Ook dat moet anderen inspireren te blijven vechten voor de goede zaak. Wie haar opvolgt? Lastige vraag? Helemaal niet. “Ik heb duizenden opvolgers,” straalt ze. Ze blijft ondertussen timmeren aan haar nalatenschap zoals alleen iconen dat kunnen. Goodall inspireert en begeestert ook in Den Haag door te vertellen hoe bijzonder dieren zijn en hoe weinig mensen zich hun lot aantrekken. Chimpansees, walvissen, en wolven kennen net zo goed culturen als wij mensen. Ze hebben gevoelens en vaardigheden. Er zijn ratten die mijnen opsporen, varkens die schilderen en koeien die voetballen.

En de hoop die letterlijk van het podium straalt? In de jaren tachtig vloog ze over het haar zo dierbare nationale park Gombe, langs het Tanganyikameer aan de westkant van Tanzania. Ze schrok van het laatst overgebleven groene eilandje in een landschap van kale heuvels. Om te kunnen eten kapten bewoners de bossen van de chimpansees voor landbouw, hout werd gestookt. Maar er is dus hoop, want als je er nu over vliegt zie je dat de bomen zijn teruggekomen. Met de bomen komen insecten en vogels terug en zie je hoe de biodiversiteit groeit, zegt ze. “Het is niet hetzelfde als het was maar het is heel wat anders dan die kale heuvels van toen en dat zie je nu over de hele wereld. Er zijn zoveel mensen die deze industriële landbouw willen veranderen. En ze worden geholpen door de ontembare geest van de natuur met haar ongekende veerkracht.”

De hoop straalt letterlijk van het podium van Jane Goodall tijdens de lezing in het World Forum, Den Haag. Beeld RAMON VAN FLYMEN / ANP