Milatovic is nieuwe president Montenegro: ‘Toetreding EU dichtbij’

Jakov Milatovic, voorheen minister van Economische Zaken, heeft de Montenegrijnse presidentsverkiezingen gewonnen. Beeld AP

In hoofdstad Podgorica klonken zondagavond toeterende auto’s, vuurwerk en zelfs geweerschoten. Montenegrijnen vierden de verkiezingswinst van Milatovic, maar in veel gevallen vooral: het verlies van Djukanovic.

Deze 61-jarige voormalige communist regeert Montenegro al sinds de ineenstorting van Joegoslavië als president en premier. Hij leidde het land naar onafhankelijkheid in 2006 en in 2017 naar toetreding tot de Navo, maar zijn bewind werd herhaaldelijk overschaduwd door corruptie en nepotisme.

Afrekening

De overwinning van de relatieve nieuwkomer Milatovic (37) wordt gezien als een afrekening met de gevestigde orde. Volgens de voorlopige uitslagen heeft de voormalige minister van Economische Zaken een comfortabele meerderheid van de stemmen gewonnen. Djukanovic, die tot de machtsoverdracht op 21 mei aanblijft als president, heeft zijn verlies inmiddels erkend.

“Hier hebben we meer dan dertig jaar op gewacht,” zei Milatovic tegen juichende aanhangers van zijn rechts-centristische Europe Now-beweging. De presidentiële post in Montenegro is grotendeels een ceremoniële functie, maar de overwinning van Milatovic wordt gezien als een voorbode voor de parlementsverkiezingen in juni. Milatovic: “Binnen de komende vijf jaar zullen we Montenegro naar de Europese Unie leiden.”

Of hij die belofte kan inwilligen, is een tweede. Milatovic is opgeleid in de VS en het VK en is de oprichter van de partij Europe Now. Die beweging staat voor de toetreding van Montenegro tot de EU, maar bepleit tegelijkertijd nauwe banden met Servië. Milatovics kandidaatschap werd bovendien gesteund door partijen met nauwe banden met Servië, de orthodoxe kerk en Rusland.