Mike Pence ook in 2020 kandidaat vice-president

Dat betekent dat wanneer Trump de verkiezingen wint, Pence wederom zijn eerste vervanger is.

Trump zei dat hij ‘zeer gelukkig’ is met Pence als vice-president. Bij de aankondiging dat Trump zich herkiesbaar stelde, eind juni, werd hij geïntroduceerd door Pence, wat er al op deed lijken dat Pence weer kandidaat zou zijn.

Duo

Alom wordt verwacht dat het duo Trump en Pence met grote meerderheid de presidentskandidatuur van de Republikeinse Partij in de wacht zal slepen. Tot nu toe hebben zich binnen die partij nog geen serieuze tegenkandidaten gemeld.

Pence (60) was voordat hij in januari 2017 zijn huidige functie begon gouverneur van de staat Indiana. Hij is sinds 34 jaar getrouwd met Karen Pence en samen hebben ze drie kinderen. Hij is trouw kerkganger en staat bekend als zeer conservatief. Hij is onder meer tegen abortus en tegen het homohuwelijk.