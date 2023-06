‘Migrantendeal met Tunesië kan juist leiden tot méér instabiliteit en dus méér vluchtelingen’

Premier Mark Rutte, voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, de Tunesische president Kais Saied en de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Beeld ANP

De gezichten stonden opgetogen na het bezoek aan Tunis. Drie Europese leiders (premier Mark Rutte, zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni en Ursula von der Leyen van de Europese Commissie) waren afgelopen weekeinde met een zak vol geld afgereisd naar Noord-Afrika en kwamen terug met een bijna-akkoord: in ruil voor bijna een miljard euro gaat Tunesië ervoor zorgen dat er van daaruit zo weinig mogelijk migranten naar Europa vertrekken. “Dit is een mijlpaal,” zei Von der Leyen.

Het Europese aanbod ziet er als volgt uit. Allereerst wil de EU met een lening van 900 miljoen euro Tunesië helpen een bankroet te voorkomen. Het gaat economisch erg slecht met het land. De redenering is: als Tunesië instort, komen er nog meer mensen naar Europa. Dan komt er onder meer ook nog eens 100 miljoen beschikbaar waarmee Tunesië de grensbewaking kan versterken; het land krijgt extra handelsvoordelen; het wordt voor Tunesiërs makkelijker om te studeren en te werken in de EU; en er komt hulp bij het opwekken van duurzame energie. Het is allemaal nog niet rond, maar de intentie is wel om er uit te komen, het liefst nog vóór de komende Europese top van 29 en 30 juni.

Tevredenheid en kritiek

Tevredenheid dus, in de Europese hoofdsteden én in Tunis. Maar er klinkt ook kritiek, van oppositiepartijen en mensenrechtenorganisaties. Het indammen van de migrantenstroom staat hoog op de Europese agenda (sterker: het is van politiek levensbelang voor veel leiders), maar moet je daarvoor zaken willen doen met regimes die het niet zo nauw nemen met democratie en mensenrechten? Dat zijn nota bene kernwaarden van de Europese Unie.

De Tunesische president Kais Saied heeft de afgelopen twee jaar laten zien dat die voor hem niet zo zwaar wegen. Hij heeft de noodtoestand uitgeroepen, de premier weggestuurd, het parlement tijdelijk buitenspel gezet en alle uitvoerende macht bij zichzelf neergelegd. De laatste tijd zijn journalisten bedreigd en ontslagen, en volgens mensenrechtenorganisaties worden oppositieleden en activisten geïntimideerd en opgepakt.

In april kwam hij nog in het nieuws door haat zaaiende retoriek richting de donkere Afrikaanse migranten in zijn land. Dat leidde tot ongeregeldheden en klopjachten, en zelfs een stijging van het aantal mensen dat vanuit Tunesië naar Europa probeerde te komen.

Nieuwe grenswachten

Dat weet de Europese Unie natuurlijk ook allemaal wel. Vandaar dat Rutte, Meloni en Von der Leyen benadrukken dat de mensenrechten wel moeten gerespecteerd. Onderzoekers van het Transnational Institute (TNI), een internationale denktank die gevestigd is in Amsterdam, horen dit soort mededelingen met de nodige scepsis aan.

In een rapport uit 2018 (‘Expanding the Fortress’, Uitbreiding van het fort) analyseert TNI soortgelijke deals die de EU en individuele lidstaten maakten met andere landen. De eerste daarvan dateren uit 1992, maar in 2005 werd er echt de vaart ingezet. ‘De buren van Europa zijn haar nieuwe grenswachten,’ schrijven de onderzoekers.

Vijf jaar geleden ging het om overeenkomsten met 35 landen. Bijna de helft daarvan (48 procent) karakteriseert TNI als ‘autoritair’, veertig procent als ‘semi-autoritair’ en twaalf procent als ‘democratisch met gebreken’. Het gaat om landen als Libië, Egypte, Soedan, Niger, Mali, Eritrea en Irak. Dat aantal staat nu, vijf jaar later, in grote lijnen nog steeds, zegt Mark Akkerman, een van de opstellers van het rapport. “En deze deal met Tunesië past naadloos in dit rijtje.”

Legitimiteit

Hier geldt hetzelfde als voor al die andere overeenkomsten, zegt Akkerman. “De EU verbindt zich op deze manier aan de leider van zo’n land. Het geeft hem niet alleen een zekere legitimiteit, maar versterkt ook zijn positie en die van zijn regime. Het gaat tenslotte om heel veel geld.”

De bedoeling is dat het gebruikt wordt om bijvoorbeeld grenswachten op te leiden en schepen, schepen, helikopters en drones te kopen om de grenzen mee te controleren. Maar het gevaar is dat dit ook allemaal tegen de eigen bevolking kan worden ingezet.

Pijnlijk voorbeeld daarvan is Soedan. De grenzen daar worden bewaakt door de Rapid Support Forces (RSF), een onderdeel van het leger dat ook wordt ingezet om interne onrust de kop in te drukken. De RSF wordt door mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch beschuldigd van marteling, moord en massaverkrachtingen. De militie is ook een van de partijen in het conflict dat op dit moment in Soedan woedt. “Het is te simpel om te zeggen dat dit gebeurt dankzij EU-geld, maar een link is er zeker wel,” zegt Akkerman.

Het feit dat er inmiddels meer dan dertig deals zijn, zegt ook al wat, constateert TNI. De mensensmokkelaars vinden altijd wel weer een andere route, wat vaak ten koste gaat van de migranten. Een andere belangrijke conclusie: de focus op veiligheid en controle gaat ten koste van de economische stabiliteit en de ontwikkeling van het land. Onderwijs, gezondheidszorg en armoedebestrijding komen op het tweede plan, de repressie wordt alleen maar groter. “Je zou mensen juist minder redenen moeten geven om naar Europa te komen. Dit kan alleen maar leiden tot meer instabiliteit en dus tot meer vluchtelingen.”