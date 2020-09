Microsoft ziet TikTok-deal aan neus voorbijgaan

Beeld Greg Baker/AFP

Officieel is het nog niet, maar volgens The Wall Street Journal heeft TikToks moederbedrijf ByteDance een deal gesloten met Oracle, dat geen eigenaar maar ‘techpartner’ van de app wordt in de Verenigde Staten. Oracle is van huis uit ontwikkelaar van bedrijfssoftware, maar ‘doet’ tegenwoordig vooral in databases. Wat expertise betreft, zou het dus een goede match zijn.

Volgens de Amerikaanse regering zijn Chinese apps als TikTok, maar ook multinationals als Alibaba, vatbaar voor misbruik door de Chinese regering. Die zou ze gebruiken om Amerikaanse data in handen te krijgen. TikTok plukt onder meer contactgegevens, gps-data en betaalgegevens uit de telefoon van een gebruiker. Daarvan heeft de app er alleen al in de Verenigde Staten zo’n honderd miljoen. Of die informatie ook daadwerkelijk bij de Chinese overheid belandt, zoals de regering-Trump beweert, is echter nooit bewezen.

Microsoft leek beste kaarten te hebben

Niettemin dreigde de president vorige maand met een verbod op app, als niet gegarandeerd kan worden dat data van Amerikaanse gebruikers niet in Peking belandt. Sindsdien leek er maar één serieuze kandidaat voor overname: Microsoft. Sterker nog, toen Trump de duimschroeven voor TikTok aandraaide, bleek Microsoft al in een overnameproces verwikkeld. De Amerikaanse regering schoof het idee van een verbod op de lange baan, om Microsoft en TikToks Chinese eigenaar ByteDance de ruimte te bieden een overname rond te krijgen. Dat is niet gelukt.

ByteDance heeft Microsoft dit weekend laten weten niet te willen verkopen, schrijft dat laatste bedrijf in een beknopte verklaring waar de teleurstelling in doorklinkt: ‘We zijn ervan overtuigd dat ons voorstel TikTok-gebruikers ten goede was gekomen, terwijl het nationaal veiligheidsbelang van de Verenigde Staten beschermd zou blijven.’ Details over de op handen zijnde deal met Oracle ontbreken nog. Of Trump die zal accepteren is ook nog niet bekend. Vorige maand zei hij wel tegen journalisten dat Oracle hem een geschikte overnamepartner leek, maar niet geschikter dan Microsoft.

Fundraiser

Ceo Larry Ellison is een bekende van de president en een ietwat vreemde eend in de bijt in het overwegend liberale Sillicon Valley, thuisbasis van alle grote techbedrijven in de Verenigde Staten. In februari keerde een deel van zijn staf zich tegen de topman, toen bleek dat hij een wervingsdiner had georganiseerd voor de herverkiezingscampagne van Trump. Een onder het personeel verspreidde petitie om dat vooral niét te doen, werd zesduizend keer ondertekend. Dat weerhield Ellison er niet van geld in te zamelen voor Trump.