Michelle Obama haalt hard uit naar Trump op Democratische Conventie

De voormalige first lady Michelle Obama tijdens de eerste dag van de Nationale Democratische Conventie Beeld Hollandse Hoogte / AFP

De belangrijkste boodschap hangt om haar nek, als voormalig First Lady Michelle Obama het land toespreekt vanuit een woonkamer die dienst doet als podium in een virtueel gehouden partijconventie. Vier letters vormen een woord aan haar gouden kettinkje: VOTE. Oftewel: ga stemmen.

Democraten vallen president Trump tijdens hun partijcongres hard aan op zijn pogingen stemmen per post in de pandemie te beperken. In hun ogen wordt de postbezorging bewust vertraagd om de verkiezingen te manipuleren. “We moeten vroeg gaan stemmen, persoonlijk als dat kan. We moeten onze poststembiljetten nu aanvragen, vanavond, en ze gelijk terugsturen en navraag doen om er zeker van te zijn dat ze ontvangen zijn,” drukt Michelle Obama kiezers op het hart.

Verkeerde president

Ze is een effectieve boodschapper, als een van de populairste mensen van de VS. “Donald Trump is de verkeerde president voor ons land. Hij heeft meer dan genoeg tijd gehad om te bewijzen dat hij de klus kan klaren, maar hij kan het duidelijk niet aan,” zegt ze. “Hij kan gewoon niet zijn wie we nodig hebben. Het is wat het is,” zo voegt ze er venijnig aan toe. Het is een verwijzing naar een uitspraak van Trump zelf. In een interview zei hij datzelfde, ‘het is wat het is’, over de ruim 150.000 coronadoden die de VS in de afgelopen maanden telde.

Van het gebruikelijke conventiecircus is weinig over, nu alles online wordt afgehandeld vanwege besmettingsgevaar. Er zijn geen gekke jasjes en dasjes in het publiek, geen spreekkoren, geen ballonnen. Er is ogenschijnlijk zelfs geen interne strijd meer – boegeroep is onmogelijk. Vier jaar geleden jouwden aanhangers van links uitdager Bernie Sanders het partijcongres nog meermaals uit.

Coronaslachtoffer

Een van de meest memorabele sprekers is nu Kristin Urquiza, dochter van een coronaslachtoffer uit Arizona. Haar vader had op Trump gestemd en luisterde naar hem, toen de president volhield dat het allemaal wel mee zou vallen, vertelt Urquiza. Pa ging gewoon naar een karaokebar, en overleed kort daarna, besmet met het coronavirus. “Zijn enige onderliggende aandoening was vertrouwen op Donald Trump,” sprak Urquize. “Daarvoor heeft hij betaald met zijn leven.”

Vanuit een controlekamer in Milwaukee, waar de Democraten eigenlijk samen zouden komen, wordt de twee uur durende reclamespot voor Democraten en Joe Biden het land ingestuurd. Sommige ‘sprekers’ hebben in werkelijkheid vooraf een speech opgenomen. Michelle Obama bijvoorbeeld.

Actrice Eva Longoria wordt wel live ingestraald vanuit een studio in Los Angeles. Ze vraagt virtueel aan Amerikanen hoe het met ze gaat in de pandemie. Ze verschijnen op korrelige beelden vanuit vanuit een volle keuken in Pennsylvania of sober ingerichte woonkamer in Texas. Saai? Dat is precies de bedoeling. Het contrast met de chaos en gekkigheid die Trump aantrekt is een van de belangrijkste elementen van Bidens campagne.

Biden

Het gaat op het virtuele partijcongres over eenheid, samenkomen, fatsoen, en hoe gewoon Biden zou zijn. De partij laat zelfs de conducteur aan het woord die zijn kaartje controleerde toen Biden als senator dagelijks met de trein naar Washington reisde. Over politieke plannen gaat het amper. De nadruk ligt op de persoonlijkheid van Biden. ‘Empathie’, is het woord van de avond.

Er is een nijpend gebrek aan, constateert Michelle Obama. Biden, schetst ze, is de man die zijn telefoonnummer aan stotterende kinderen geeft. “Als je denkt dat de dingen onmogelijk erger kunnen worden, geloof me, dat kunnen ze, en dat zullen ze, als we niet voor verandering kiezen. Als we enige hoop hebben om deze chaos te beëindigen, moeten we op Joe Biden stemmen alsof ons leven ervan afhangt.”

Uit naam van verzet tegen Trump komen onwaarschijnlijke politieke partners samen. De uiterst linkse senator Bernie Sanders en de Republikeinse ex-gouverneur John Kasich zijn het vrijwel nergens over eens, behalve dan dat de VS van Trump af moet. Allebei spreken ze op het Democratische partijcongres.

Prijs van mislukking

Kasich moet Republikeinen die overwegen tegen Trump te stemmen over de streep trekken. Sanders moet juist zijn uiterst linkse aanhangers achter de kandidaat krijgen die het imago heeft een weinig inspirerende man van het midden te zijn. “Nero speelde viool toen Rome brandde – Trump golft,” zegt Sanders in een stevige steunbetuiging uit aan zijn voormalige rivaal Biden. Ook Sanders waarschuwt voor het verval van de democratie. Over de inspanning om Trump te verslaan: “De prijs van mislukking is te hoog om je voor te stellen.”