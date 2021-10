MeToo in Vlaanderen: tv-persoonlijkheid Bart De Pauw voor de rechter

Bart De Pauw verlaat de rechtbank in Mechelen. Beeld BELGA

Hier is hij niet zo bekend, maar in Vlaanderen is de 53-jarige Bart De Pauw een begrip. Al tientallen jaren maakt hij succesvolle programma’s voor de publieke omroep VRT. Meestal in het komische genre, met titels als Buiten de Zone (een sitcom met sketches), Het geslacht De Pauw (een parodie op realitysoaps), Schalkse Ruiters (sensationele reportages waarvan de kijkers moesten raden welke echt was) en De Mol (waarvoor hij een Gouden Roos van Montreux kreeg). De Pauw is bovendien niet alleen acteur, maar ook scenarist, regisseur en producer, met een eigen productiehuis.

Belaging

De kwestie die hem nu al vier jaar van het scherm houdt, komt aan het rollen in 2017. Na berichtgeving over #MeToo en de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein, duiken ook geruchten op over dit soort grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse mediawereld. Als de VRT vervolgens mensen die via een productiehuis voor de omroep werken oproept om hun verhaal te doen, gaan de alarmbellen af.

De Pauw komt al snel zelf met een video waarin hij duidelijk maakt dat het om hem gaat. Hij blijkt door de VRT de deur uit te zijn gewerkt: “Voor alle duidelijkheid, dit is geen grap. Deze week heeft de VRT-directie mij te kennen gegeven dat ze de samenwerking met mij na dertig jaar onmiddellijk stopzetten– als schermgezicht en als televisiemaker.” Hij zegt geen idee te hebben waar het precies over gaat.

Nu, vier jaar later, staat hij voor de rechter in Mechelen. Hij moet zich verdedigen tegen de aantijgingen van negen vrouwen. De beschuldiging luidt: digitale overlast en belaging. In de zaak zijn meer dan tachtig mensen ondervraagd, De Pauw zelf is vier keer verhoord en justitie heeft vijf weken lang zijn telefoon afgeluisterd. Hij zou de vrouwen (actrices, een journaliste, een styliste en ex-medewerksters) stelselmatig hebben lastiggevallen.

Meer dan 900 sms’jes

De verhalen liegen er niet om. De ‘overlast’ had telkens hetzelfde stramien. Eerst zegt hij dat hij hopeloos verliefd is (‘Ik ben een beetje verliefd op u, maar het voelt wel prettig’), daarna stuurt hij gedichtjes en liefdesliedjes. Uiteindelijk wordt het dwingender en volgen er ‘expliciete en pornografische sms’jes’ (‘Ik vind je zo smoking hot. Ik zou je willen neuken’).

Een van de vrouwen zou in enkele weken tijd meer dan negenhonderd berichtjes hebben gekregen. Een ander vreest dat haar afwijzing van De Pauw gevolgen heeft gehad voor haar carrière. Ze zou naast een baan als presentator bij De Pauws productiebedrijf hebben gegrepen. Hij zou een actrice tegen haar wil thuis hebben opgezocht. Een van de advocaten van de vrouwen vat het zo samen: “Telkens was het een amoureuze benadering van jonge vrouwen in een afhankelijke positie in de tv- en filmbranche.”

Sommige vrouwen liet hij snel met rust, anderen hebben aangegeven dat ze ‘veel stress’ hadden en ‘slapeloze nachten’. Ze zouden ook ‘langzaam geïsoleerd’ zijn geraakt. Er zijn in de afgelopen jaren verschillende bemiddelingspogingen gedaan, maar omdat De Pauw volgens de tegenpartij ‘nauwelijks schuldbesef’ toonde, is de gang naar de rechter gemaakt. “De Pauw is geen monster,” zei de aanklager. “Hij komt eerder over als iemand met een zielige kant. Dat maakt hem menselijker, maar niet onstrafbaar.”

‘Dit draait niet om geld’

De advocaten van de vrouwen hopen dat het een ‘sereen’ proces wordt, maar realiseren zich dat het anders kan uitpakken. “We zullen ook over zaken moeten spreken die binnen de privésfeer liggen,” zegt advocaat Christine Mussche. “Het enige dat deze dames willen, is de erkenning dat er sprake was van strafbaar gedrag. Ze vragen 1 symbolische euro, dus om geld draait dit niet.”

De Pauw zelf toonde zich woensdagochtend bij aankomst in de rechtbank strijdbaar. “We hebben er vier jaar op moeten wachten en we zijn er klaar voor. Ik zal blij zijn als het voorbij is. Maar het zal bruut worden, denk ik.”

Het proces duurt twee dagen. Woensdag kwamen de vrouwen aan het woord, donderdag is het de beurt aan De Pauw zelf.