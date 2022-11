Met Toetanchamon werd ook het moderne Egypte wakker

Liefst 5.398 voorwerpen werden uit het graf geborgen waaronder het beroemde gezichtsmasker. Beeld Getty Images

Voor hetzelfde geld was er op die 4de november in 1922 helemaal niks gevonden. Hoe het precies ging, is onduidelijk, maar het mooiste verhaal is dat van een jongen die per ongeluk struikelt over wat de eerste trede naar het graf van Toetanchamon blijkt te zijn.

Tot dat moment was iedereen er straal voorbij gelopen. Niet gek, want er lag op die plek niet alleen zo’n 150.000 ton stenen (puin van de bouw van een ander graf), er stonden ook hutjes van arbeiders.

Een nagenoeg ongeschonden graf

“Maar toen,” zegt egyptoloog Daniel Soliman, “toen stuitten de onderzoekers op een nagenoeg ongeschonden graf. Dat was ongekend. In het Dal der Koningen, waar veel farao’s begraven liggen, was nog geen enkel graf intact teruggevonden.”

Soliman werkt als conservator van de collectie Egypte en Nubië voor het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hij doet zelf ook mee aan opgravingen (hij is net terug uit Egypte), dus hij heeft de sensatie van een ontdekking al wel eens geproefd. “Niet iets van deze schaal natuurlijk, maar je voelt je op zo’n moment enorm bevoorrecht.”

Tombe nummer KV62

Dat moet ook Howard Carter (1874-1939) ervaren hebben. Hij was destijds de leider van de opgravingen, en was naarstig op zoek naar het graf van Toetanchamon. “Carter wist dat er iets moest liggen,” zegt Soliman. “Want er waren in 1905 wat spulletjes gevonden met de naam van Toetanchamon er op. Die waren gestolen uit het graf, vermoedelijk net na de begrafenis, zo’n drieduizend jaar eerder.”

Wat Carter en zijn Europese en Egyptische medewerkers (“Hij deed het natuurlijk niet alleen!”) uiteindelijk vonden in tombe nummer KV62, is nog steeds ongekend. En dat terwijl Toetanchamon eigenlijk een vrij onbeduidende koning was. Hij leefde waarschijnlijk van 1341 tot 1323 voor Christus, werd op zijn 8ste of 9de koning en regeerde dus maar een jaar of tien.

Tekst gaat verder onder de foto.

Onderzoekers halen in 1922 uit de tombe delen van een strijdwagen naar boven. Beeld Getty Images

Uit reconstructies blijkt dat hij niet al te groot was (1,67 meter), en grote hoektanden, een hazenlip en een overbeet had. Ook zou hij platvoeten gehad hebben, wat het grote aantal wandelstokken in het graf zou kunnen verklaren. Het is niet duidelijk waaraan hij is overleden, al worden malaria en de sikkelcelziekte als belangrijkste mogelijkheden gezien.

“Het was prachtig,” zo noteerde Carter destijds zijn eerste indrukken. Hij zag ‘vreemde dieren, standbeelden en goud, overal de glinstering van goud’. Liefst 5.398 voorwerpen werden uit het graf geborgen: een doodskist van puur goud, het beroemde gezichtsmasker, meubels, sandalen, sieraden, een dolk gemaakt van metaal uit een meteoriet, bogen, trompetten, eten, wijn en schoon linnen ondergoed.

Korte inscripties en jaartallen

Al die spullen laten volgens Soliman vooral zien waartoe de ambachtslieden uit die tijd in staat waren. “Dat is zeer belangrijke kunsthistorische informatie. En er zijn ook amforen gevonden met korte inscripties en jaartallen. Hierdoor weten we ongeveer hoe lang Toetanchamon geregeerd heeft.”

De vondst had grote gevolgen voor de beeldvorming over Egypte. “Je zag het overal terug: in de architectuur, kunst, mode, reclame. Maar ze is ook bepalend geweest voor het lot van Egypte zelf.”

“De ontdekking van Toetanchamon werd een symbool voor de onafhankelijkheid van het land. Die was toevallig in hetzelfde jaar uitgeroepen, in 1922, maar de rol van de Britse kolonisator bleef groot. Nationalisten riepen de bevolking in artikelen en gedichten op wakker te worden, net als Toetanchamon.”

Grafschennisstraf

En dan is er natuurlijk ook nog de ‘Vloek van de Farao’. Een van de financiers van de opgravingen, de Britse Lord Carnarvon, sterft in 1923, een paar maanden na de vondst. Officieel door bloedvergiftiging na een geïnfecteerde muggenbeet, maar de media gaan onmiddellijk met het verhaal aan de haal.

Carnarvons dood zou een straf zijn voor de grafschennis die zijn mensen hadden gepleegd. Andere voorbeelden: op de dag van de ontdekking werd Carters kanarie opgegeten door een cobra, terwijl thuis in Engeland op hetzelfde moment zijn hond overleed. Carter noemde alle speculaties ‘tommyrot’ (nonsens) en ‘dwaas bijgeloof’.

Selectieve vloek

Het Rijksmuseum van Oudheden zegt op zijn website min of meer hetzelfde. “De mythe werd nog eens gevoed met een waslijst van mensen die iets met het koningsgraf te maken hadden gehad, en niet lang na de opening ervan overleden. In de echte wereld werd het sprookje ironisch genoeg ontkracht door degenen die het dichtst bij de opgraving waren geweest, onder wie Carter zelf.”

Die overleden uiteindelijk allemaal onder onverdachte omstandigheden. Carter zelf overleed in 1939 op 64-jarige leeftijd, zeventien jaar nadat hij het koningsgraf was binnengegaan. “Als er een vloek was geweest, zou die dus wel erg selectief hebben gewerkt.”