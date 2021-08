Met Messi vertrekken ook de faninkomsten, vreest Barcelona

Gaudí gaat nergens heen, maar Messi, dat andere icoon, verliest Barcelona aan Parijs. De lichtstad kan zich ondertussen verheugen op enorme inkomsten, dankzij de sterspeler én de Olympische Spelen.

Barcelona verliest...

Heel langzaam is er weer iets van leven ontstaan rond Camp Nou, het stadion van FC Barcelona dat morgen voor het eerst in ­bijna anderhalf jaar weer publiek mag ont­vangen. De grote Barçawinkel is er al sinds maart open en het is sindsdien ook mogelijk de museum- en stadiontour te doen. Desondanks bleef het lang stil, tot deze zomer de buitenlandse toeristen weer in redelijke aantallen hun opwachting maakten.

De dinsdag dat Leo Messi het vliegtuig naar Parijs pakt om er een contract voor twee jaar bij Paris Saint-Germain te tekenen staat er een rij van enkele ­tientallen mensen om de Camp Nou Experience te beleven, een tour die 26 euro kost. Vele anderen struinen door de Botiga, de offi­ciële winkel van de club, waar Messi nog lang niet is verdwenen. Zijn naam en nummer 10 hangen niet bij de nieuwe shirts voor dit seizoen, maar de modellen van vorig seizoen zijn er nog wel in overvloed. Prijs, per stuk: 110 euro.

En ze worden verkocht. Van de toeristen die een shirt dragen, vooral kinderen, heeft het merendeel Messi op de rug staan. Alleen al in 2016, volgens een studie van marketingbedrijf Euromericas, verkocht Barça 3,6 miljoen shirts, 2 miljoen daarvan met de naam van Messi erop. Van geen club noch speler werden er meer verkocht. Deze dinsdag is er ook een en­kele ‘21’ met ‘F. de Jong’ te zien; er zijn tientallen Nederlanders bij het stadion.

Het massatoerisme in Barcelona explodeerde al veel eerder dan dat Leo Messi er vanaf 2006 zijn grootste triomfen ging vieren. Daarvoor waren de Olympische Spelen van 1992 en de komst van lowcostvliegmaatschappijen verantwoordelijk. Maar de aanwezigheid van ’s werelds beste voetballer zorgde er zeker het laatste decennium voor dat naast de Sagrada Família – de beroemde basiliek van architect Antoni Gaudí – het strand, de Ramblas en het goede eten ook voetbal een argument werd om een reis naar de Catalaanse hoofdstad te ondernemen.

De speciale voetbaltrips, met reis, verblijf én een bezoek aan een wedstrijd, werden razend populair, al waren ze niet goedkoop. Alleen al voor een kaartje voor de wedstrijd moet vaak meer dan 100 euro worden betaald. Het is dan ook een teken aan de wand dat de vraag naar voetbal­reizen naar Parijs sinds dinsdag is gestegen.

Toen Messi precies een jaar geleden ­aankondigde per direct bij Barcelona te willen vertrekken, was burgemeester Ada Colau, zelf geen groot fan van het voetbal, een van de velen die dat be­treurden. “Het is slecht nieuws als Messi zou vertrekken, hij is een icoon die onlosmakelijk is verbonden met zowel Barcelona als Barça.” Volgens een studie van Pricewater­houseCoopers genereerde de club in het seizoen 2018-2019 ruim 2 miljard euro aan inkomsten in de stad en creëerde Barça 19.451 banen.

De stad Barcelona is zich nu aan het ­herstellen van de coronapandemie, en het is moeilijk in te schatten of er minder ­toeristen zullen komen nu Messi er niet meer voetbalt. Nederlanders, bijvoorbeeld, ­zullen er graag Frenkie en Memphis willen zien spelen. Bovendien blijven in ­Barcelona de Sagrada Família (4,7 miljoen bezoekers in 2019) en het Park Güell (3,1 miljoen), een ander markant ontwerp van Gaudí, de absolute toppers als trek­pleister.

Maar het museum en de tour van Barça waren dat jaar, met 1,6 miljoen bezoekers, een goede derde op de lijst van meest bezochte attracties en musea. De omzet van de museumtour verdubbelde van 25 miljoen euro in 2013 tot 58 miljoen in 2019. En met de verkoop van tickets voor thuiswedstrijden van Barça gebeurde ongeveer hetzelfde; toeristen gaven het laatste jaar voor corona meer dan 60 miljoen euro aan kaartjes uit.

De reden, voor verreweg de meesten: Messi eens zien spelen.

De nieuw shirtjes van Messi gaan in Parijs al hard. Beeld REUTERS

Parijs wint...

Vol trots stapte ze uit het vliegtuig, breeduit zwaaiend met een gigan­tische olympische vlag. De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, kwam deze week terug uit Tokio. “De volgende Olympische Spelen zijn van ons. Zoiets maak je maar één keer in je leven mee,” zei ze.

In de zomer van 2024 worden de Olympische Spelen en de Paralympics in de Franse hoofdstad gehouden. Terecht, vindt Hidalgo: “Parijs is de mooiste stad ter wereld!”

Een dag later landde ook Lionel Messi op een vliegveld bij Parijs, voor zijn entree bij Paris Saint-Germain. Een van zijn grote sponsors imiteerde bijna letterlijk wat burgemeester Hidalgo had gedaan. Op Twitter zette het bedrijf een foto van ­Messi met de tekst: ‘Zelfs de mooiste stad ter wereld kan nóg mooier’.

Parijs kon zich geen betere reclame­campagne wensen dan het sportnieuws van de afgelopen dagen. Alle ogen waren op de Franse hoofdstad gericht en iedereen bejubelde de stad. En dat kon Parijs best goed gebruiken na ruim anderhalf jaar corona. Winkels en horeca waren lang dicht, buitenlandse toeristen bleven massaal weg. Nu gloort er weer hoop. ‘Parijs wordt weer een feest’, kopte de krant Le Parisien.

De komst van Messi kan de stad nieuw sportief elan geven en nieuwe toeristen trekken. Barcelona profiteerde vele jaren ook volop van de sterspeler. Franse spe­cialisten durven nog geen exacte voorspellingen te doen over het ‘Messi-effect’ op Parijs. Daarvoor is het nog te vroeg. Over de Olympische Spelen lijken ze wel eensgezind jubelend. Die zouden Parijs wel weer eens op de kaart kunnen zetten als een van de populairste bestemmingen ter wereld.

“Wij vermoeden dat heel veel Nederlandse toeristen in 2024 naar Parijs gaan, ja beaamt Marieke Smits van toerisme­bureau Atout France, dat Frankrijk promoot als bestemming. “Op de Olympische Spelen in Japan heeft Nederland het enorm goed gedaan. En op die laatste ­Spelen mocht er géén publiek bij zijn. Bovendien: Parijs is vlakbij!”

De verwachting is dat maar liefst dertien ­miljoen toegangskaarten zullen worden verkocht. “Daar zitten heel veel buitenlandse toeristen bij. Maar de meeste bezoekers zullen uit Frankrijk zelf komen,” zegt Corinne Menegaux, directeur van het toerismebureau van Parijs.

Zij hoopt vooral op de effecten op langere termijn. De Spelen worden door 25.000 journalisten uit heel de wereld verslagen. Miljarden mensen, van Brazilië tot Bang­ladesh kijken mee op televisie. “De Spelen zetten Parijs mondiaal in de spotlights. Dat spreekt tot de verbeelding van toe­risten, ook nog lang ná de Olympische Spelen.”

Het is niet voor niets dat het organisatiecomité heeft gekozen voor spectaculaire sportlocaties. Beachvolleybal wordt gedaan naast de Eiffeltoren. Het tae­kwondotoernooi wordt gehouden in het prachtige Grand Palais. De openwaterzwemmers duiken de Seine in. Het wielrennen gebeurt op de Champs-Élysées. En het paardrijden staat op het programma bij het kasteel van Versailles.

Onderzoeksinstituut CDES becijferde dat het sportevenement 1,4 tot 3,5 miljard euro aan toeristische inkomsten kan op­leveren, verspreid over 2017 tot 2034. Mensen met toegangskaarten blijven vaak overnachten, gaan iets eten en bezoeken vast ook wel een museum. Het meeste geld wordt verdiend in 2024 zelf, maar ook in de tien jaar erna kunnen nog honderden miljoenen euro’s binnenstromen. Bijvoorbeeld dankzij de niet-sportieve toeristen die, geïnspireerd door de Spelen, later alsnog in Parijs vakantie komen ­vieren.

Maar zullen de Olympische Spelen en ­Lionel Messi genoeg zijn om Parijs er in het postcoronatijdperk weer bovenop te helpen? “Nou, mensen komen ook naar Parijs vanwege het culturele aanbod, de gastronomie, om te shoppen, noem maar op,” zegt Smits van Atout France. “Parijs hoeft het niet alleen van de sport te hebben.”

Dat denkt ook Menegaux van het toerismebureau van de hoofdstad. “De sport gaat ons helpen, maar we hebben veel meer in huis. Parijs is en blijft een topbestemming voor toeristen. Weten jullie in Nederland trouwens wel dat Frankrijk in 2023 ook het WK rugby organiseert?’’