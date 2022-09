Met ‘lesson study’ kijk je op een andere manier naar wat een kind écht nodig heeft

Wekelijks vertelt een wetenschapper over zijn eurekamoment. Deze keer Sui Lin Goei, lector Leraren en Lerarenopleiders in Inclusieve Leeromgevingen bij Hogeschool Windesheim.

‘Als je werken in het onderwijs vergelijkt met andere banen, denk ik niet dat er een andere sector te vinden is waar mensen zó betrokken zijn en zoveel intrinsieke motivatie hebben om met kinderen te werken, om ze echt iets bij te brengen. In alle soorten en maten. Van een kleuter in het speciaal onderwijs tot een zesdeklasser op het gymnasium.

Wat docenten bindt, is de betekenisvolheid, waar je ook ter wereld komt. In 2013 woonde en werkte ik in Singapore. Daar beleefde ik mijn grootste moment van inzicht. Ik liep mee op een school en werd daar voor het eerst geconfronteerd met het fenomeen lesson study. Ik zag hoe de ochtendploeg van leraren in de lunchpauze de middagploeg van leraren ontmoette, en in kleine teams hun leerlingen bespraken. Dat ging met een precisie en motivatie die ik niet kende. Het raakte me hoe nauwkeurig en doelgericht zij te werk gingen, leerlingobservaties bespraken en zo hun les bijstelden. En dat dag in, dag uit. Steeds met evenveel motivatie en warmte voor de kwetsbare leerlingen. Ik vond het magnifiek.

Bij lesson study komt het er concreet op neer dat leraren samen een onderzoeksles ontwerpen, op basis van een gezamenlijk ervaren zorg, waarbij ze het leren en de leeractiviteiten van hun leerlingen zoveel mogelijk proberen te voorspellen. Een van de teamleden voert de les uit, en de rest van het team observeert de leerlingen. Leraren durven zo te experimenteren en vergroten hun professionaliteit. En leerlingen krijgen vervolgens interessantere en inhoudelijkere lessen.

Deze aanpak leidt tot beter onderwijs doordat je met andere ogen kijkt naar wat het kind echt nodig heeft. Terug in Nederland ben ik deze aanpak van samenwerken aan het ontwerpen van lessen gaan uitproberen op scholen. Ik heb samen met twee collega’s het eerste Nederlandstalige lesson study-boek voor het onderwijs geschreven, en we hebben het consortium LessonStudyNL opgericht.’