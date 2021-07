Met ieder schandaal groeit de onvrede over Bolsonaro

De druk op de Braziliaanse president Jair Bolsonaro neemt toe na beschuldigingen van corruptie en nepotisme. Betogers gaan steeds vaker de straat op, maar verzoeken om impeachment verdwijnen nog altijd in de la.

Voor de derde keer in dik vijf weken gingen in alle 27 deelstaten van Brazilië zaterdag massaal mensen de straat op om te demonstreren tegen president Bolsonaro. Zijn slechte aanpak van de coronacrisis maakt de mensen boos. En nu is er ook nog sprake van corruptie bij de aankoop van vaccins.

“Hij moet weg, hij is een boef, hij werkt niet voor het belang van het land, hij zet zich alleen maar in voor zijn eigen familie en probeert de corruptie van zijn eigen zoons te verdoezelen.” Demonstrant Jair Ferreira (66) laat in Rio de Janeiro duidelijk zijn verontwaardiging blijken over de regering van de radicaal-rechtse president Jair Bolsonaro. Die is alleen maar gegroeid sinds functionarissen van het ministerie van Gezondheidszorg ervan worden beschuldigd bij de aankoop van vaccins uit India te veel gefactureerd te hebben, om er zelf aan te verdienen.

Trage vaccinatiecampagne

Parlementariër Luis Miranda deed daar eind juni een boekje over open tijdens een zitting van de CPI, de senaatscommissie die onderzoekt waar de regering Bolsonaro is tekortgeschoten in de aanpak van het coronavirus. In Brazilië zijn al meer dan 520.000 mensen aan covid overleden en experts wijten dit hoge aantal aan gebrekkige voorlichting over het gebruik van mondkapjes, het niet houden van afstand en een te trage vaccinatiecampagne.

De regering ging bijvoorbeeld niet in op een aanbod van Pfizer om in augustus vorig jaar zeventig miljoen vaccins te kopen. Daardoor kampt Brazilië nog steeds met krapte en moet de vaccinatie in verschillende steden regelmatig worden opgeschort.

Het Openbaar Ministerie maakte vrijdag 2 juli bekend een onderzoek te beginnen naar de mogelijke betrokkenheid van president Bolsonaro bij de onverklaarbare bedragen die werden gerekend voor vaccins uit India. Hij wist volgens gedeputeerde Miranda van de malversaties en deed er niets tegen.

Bijval uit het midden

De publieke verontwaardiging hierover was zo groot, dat een demonstratie tegen president Bolsonaro, die was uitgeroepen voor 24 juli, werd verplaatst naar 3 juli, om de druk op zijn aftreden op te voeren. Daarvoor werden op 29 mei en 19 juni ook demonstraties gehouden. Toen gingen door het hele land tienduizenden Brazilianen de straat op. Linkse partijen en vakbonden roepen doorgaans op tot de demonstraties, maar sinds de beschuldiging van corruptie krijgen ze ook bijval van partijen uit het midden.

Er liggen bovendien al meer dan 120 verzoeken om impeachment van president Bolsonaro bij de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Arthur Lira. De meest recente, van eind juni, is ondertekend door partijen van links tot rechts, een unicum in het sterk gepolariseerde Brazilië. Vooralsnog blijft het impeachmentverzoek in de la van voorzitter Lira liggen, tot groot ongenoegen van de demonstranten.

Amazone

“Dit is de ergste president die we ooit hebben gehad,” foetert beeldend kunstenaar Cesar Borchete (68), die zijn handen heeft gestoken in twee enorme plastic handschoenen in het motief van de Braziliaanse vlag. “Om meer lawaai te maken,” grijnst hij. Hij en zijn vrouw hebben eerst hun twee prikken afgewacht voordat ze de straat opgingen.

“Het is niet alleen corona,” verklaart Borchete. “Bolsonaro trekt een spoor van vernieling achter zich aan.” De ernstig toegenomen ontbossing in de Amazone en de benoeming van politieke vrienden in het hooggerechtshof en het openbaar ministerie zijn volgens hem een aanslag op het land en de democratie. “Om dat weer te herstellen zullen we tientallen jaren nodig hebben.”