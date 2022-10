Met Hugo Camps (1943-2022) gaat een gulzig observator heen

Columnist en journalist Hugo Camps is op 79-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Knokke in België. België en Nederland nemen daarmee afscheid van een journalistiek icoon.

Camps was een geboren observator die als geen ander grootheden uit de sport of politiek kon portretteren, maar die bovenal de column tot een ware kunst wist te verheffen. Hij sprak zoals hij schreef. In korte zinnen. Soms niet meer dan een woord. Niemand kon met zijn pen als penseel mensen of situaties zo scherp neerzetten als Camps. Hij is zijn stukjes voor de Belgische krant Het Laatste Nieuws tot zijn dood blijven schrijven.

Toen Camps enkele weken geleden werd opgenomen op de intensive care-afdeling van een ziekenhuis, maakte hij zich volgens zijn vrouw Martine maar over één ding zorgen: of zijn laptop was meegekomen. Hij was vast van plan vanuit die kamer nog elke dag stukjes te schrijven.

Camps werd geboren op 12 mei 1943 in Molenstede, niet ver van Diest in Belgisch Brabant. Op zijn zevende werd hij door zijn ouders naar een internaat gestuurd. Na zijn middelbare school studeerde Camps filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Pas toen hij in de journalistiek begon, ging voor hem de wereld open. Hij ging schrijven voor Het Belang van Limburg over conflictsituaties in onder andere Vietnam en Chili. Van die krant werd hij in 1976 hoofdredacteur.

Toen hij daar na tien jaar aan de kant werd geschoven, begon zijn tweede en belangrijkste carrière, die van interviewer en columnist. Sinds 1986 schreef hij voor het Nederlandse weekblad Elsevier columns en interviews. Die columns is hij tot aan zijn dood blijven schrijven. Daarnaast interviewde hij tal van beroemde voetballers, wielrenners en andere prominenten. Begin deze eeuw deed hij dat ook nog vaak voor de Vlaamse krant De Morgen.

Camps hield ervan om met fascinerende vrouwen te praten en verbleef daardoor ooit een dag bij Brigitte Bardot zoals hij ook als enige een gesprek had met Veerle, de weduwe van de Vlaamse schrijver Hugo Claus.

Voorpagina

De Morgen vroeg hem in 2001 om afwisselend met Bernard Dewulf, die eind vorig jaar overleed, columns voor de voorpagina te schrijven. Toen Dewulf ermee stopte, ging hij verder met schrijfster Margot Vanderstraeten. Later deed hij het alleen. Elke dag opnieuw.

Een paar jaar geleden begon Camps met dagelijkse columns op de sportpagina’s van Het Laatste Nieuws. Als geen ander kon hij in die korte stukjes mensen raak typeren, van ‘San Tibu’ Courtois tot het nieuwe godenkind Remco Evenepoel.

Sinds de voorbije zomer schreef hij zijn stukjes opnieuw voor de eerste pagina’s van de krant. Op de vraag of hij niet liever een groot schrijver had willen zijn, zoals zijn vriend Hugo Claus, antwoordde hij: “Ik ben van dat sprintvolk: korte adem, maar wel intens. Misschien een pistier. Literair is het minder, zeker, daar kun je niet omheen. Maar of het zoveel minder voor de samenleving betekent?”

Beeldhouwer

Het schrijven zelf was nochtans nooit een sprint. Als een beeldhouwer beitelde hij uren aan zijn stukjes. Wanneer hij ze naar de krant stuurde, bleef hij onzeker of ze wel goed genoeg zouden zijn. “Een column is voor mij toch een soort testament. Als ik niet geloof dat het eeuwigheidswaarde heeft, dan hoeft het niet. En ik weet natuurlijk dat het dat niet heeft, maar je moet het jezelf wél wijsmaken. Als je dat níiet doet, is een columnpje zo gepiept.”

Tot aan het einde was Camps veel meer dan die columnist. Telkens als er iemand overleed die hij goed had gekend, schreef hij een waardig in memoriam. De laatste werd die over de in september overleden Michel Verschueren, voormalig fysiektrainer en zakenman. Verschueren was van 1981 tot 2003 general manager van de Belgische voetbalclub RSC Anderlecht.

Als geen ander wist Camps het allerdiepste uit mensen naar boven halen tijdens openhartige gesprekken. Het laatste aangrijpende interview werd er één met voetbalanalist Johan Boskamp, na het overlijden van diens kleinzoon.

Camps stond gulzig in het leven. Hij deed niets liever dan in aangenaam gezelschap restaurants bezoeken. Hij zal door velen herinnerd worden als een man wiens ogen twinkelden wanneer hij ‘een patrijsje’ kon bestellen.

Camps laat een echtgenote, twee dochters uit een eerder huwelijk en vier kleinkinderen na.

