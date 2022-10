Met elke Russische raket die inslaat, neemt de westerse steun aan Oekraïne toe

Hoe dodelijk ook, de Russische raketbarrage op Oekraïne van deze week heeft alles weg van een wanhoopsdaad. Aan de Oekraïense kant voedt het de vastberadenheid, met hernieuwde steun van het Westen.

Maanden, jaren, zo lang als het moet. De VS staat vierkant achter Oekraïne, benadrukte de Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin deze week nog eens. Voor onbepaalde tijd, bovendien. Navo-baas Jens Stoltenberg had een boodschap van soortgelijke strekking. “We zullen onze steun aan Oekraïne vergroten, zodat ze zichzelf kunnen blijven verdedigen en ze hun land kunnen bevrijden.”

Aanval Krimbrug wreken

De woorden vormen een reactie op de tientallen raketten die Moskou deze week liet neerdalen op Oekraïense steden. Op Kiev, de hoofdstad. Op Lviv, in het Westen. Op Charkov, in het Oosten. Op Zaporizja, Dnipro en tal van andere plekken. De zwaarste raketaanvallen sinds het begin van de invasie, meer dan ooit gericht op civiele doelen. Een golf van terreur, om de aanval op de Krimbrug van vorig weekend te wreken.

Met de aanval vervulde president Vladimir Poetin de wens van Russische hardliners. Boos over recente Oekraïense successen, schreeuwden ze na de aanval op de Krimbrug om vergelding. Om bloed. Ze kregen hun zin – en reageerden verheugd. Ramzan Kadyrov bijvoorbeeld, de Tsjetsjeense leider die vorige week nog werd bevorderd tot kolonel-generaal, verklaarde plots ‘100 procent tevreden te zijn’ met het verloop van de oorlog. Geheel in strijd met zijn kritiek van de afgelopen weken.

Moderne wapensystemen

Maar buiten wraak en genoegdoening lijken de Russische raketaanvallen de Russen niet veel op te leveren. Ja, de hardliners houden zich voor even gedeisd. Er zijn tientallen Oekraïense burgers gedood en veel mensen gewond geraakt, maar Oekraïne vecht vastbesloten door – zoals het dat, geïnspireerd door de eigen opmars, toch al deed.

De onverzettelijkheid binnen het westerse kamp lijkt ook te zijn gegroeid, getuige de woorden van Lloyd Austin en Stoltenberg. Het is een patroon dat zich sinds de Russische inval vaker heeft voorgedaan: westerse steun na bewijzen van Russische terreur. Na de ontdekking van massagraven bij Boetsja bijvoorbeeld en na de raketaanval op het treinstation van Kramatorsk. Maar ook na het succesvolle Oekraïense offensief bij Charkov, waarmee Kiev ook in westerse steden grote indruk heeft gemaakt.

Ook raketten uit Nederland

Bovendien bleef het deze week niet alleen bij westerse woorden. De Oekraïense president Volodimir Zelenski vroeg om ‘moderne en effectieve luchtverdedigingswapens’ – en hij kreeg ze. Kiev ontving de eerste van vier Iris-T-systemen van Duitsland. De Britten zegden afgelopen week de levering van zogeheten Amraamraketten toe en de VS liet weten de komende weken de eerste Nasams te zullen leveren, raketsystemen om ze af te vuren. Allemaal modern materieel. Ook Nederland beloofde voor 15 miljoen euro aan raketten.

Voor Oekraïne is het vermoedelijk niet genoeg. Zolang Rusland gebied bezet houdt, zal Kiev om wapens vragen. Daarbij komt: een toezegging staat niet gelijk aan levering. Uit cijfers van het Duitse Kiel Institut für Weltwirtschaft blijkt dat met name Europese landen en de Europese Unie achterblijven. Opgeteld hebben ze meer financiële steun aan Oekraïne toegezegd dan de VS (16 miljard euro, tegen bijna 15 miljard), maar slechts 29 procent daarvan is bij de Oekraïense overheid beland. De VS haalt bijna 57 procent.

Nobelprijs voor de Vrede

Toch is in West-Europa wel degelijk een bijzondere verschuiving gaande. Al sinds augustus ligt in Brussel een plan op tafel om Oekraïense soldaten op Europese bodem te gaan trainen. Op zich gebeurt dat al: de Amerikanen trainen Oekraïners in Duitsland en er zijn diverse nationale trainingsprogramma’s. Maar individuele lidstaten van de EU toonden zich huiverig om een trainingsprogramma op te zetten, bang om de regie uit handen te geven aan Brussel. Deze week lijkt de knoop dan toch te zijn doorgehakt: de EU zal tot 15.000 Oekraïense militairen gaan trainen. Maandag wordt het besluit naar verwachting officieel.

Na de Tweede Wereldoorlog golden de voorlopers van de Europese Unie als het ultieme vredesproject. De EU werd in 2012 zelfs beloond met de Nobelprijs voor de Vrede. Nu lijkt diezelfde unie zich langzaam – heel langzaam, zoals dat gaat in Brussel – tot militaire macht te ontwikkelen. Poetin is daarvan niet de enige oorzaak, maar hij draagt er wel aan bij. Met elke raketaanval een beetje meer.