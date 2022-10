Met een verwarmd muismatje komt energiebesparend Frankrijk de winter wel door

Norton Afonso maakt kruiken, feitelijk kussens die zijn gevuld met kersenpitten. Beeld Norton Afonso

Norton Afonso zat al regelmatig achter de naaimachine, maar dezer dagen is hij er niet weg te slaan. “Er komen steeds meer klanten. De telefoon blijft maar rinkelen, online is er veel toeloop. En dat allemaal dankzij de regering.”

De Franse ondernemer runt het familiebedrijf Cérises et Cie in het stadje Senones, vlak bij Straatsburg in Noordoost-Frankrijk. Ze maken er kruiken of eigenlijk warmhoudkussens. Afonso’s product is niet zo’n stugge lelijke rubberen zak met water: het zijn stoffen zakken in verschillende vormen die zijn gevuld met kersenpitten en van buiten zijn bekleed met stof met een eigentijds dessin.

“Vanwege de energiecrisis en de oproep om energie te bezuinigen, is iedereen op zoek naar manieren om toch warm te blijven. Nou, dat kan met onze kruiken.”

Voor in een koud bed

Eenmaal opgewarmd straalt de kruik lange tijd warmte uit. Ideaal voor in een koud bed, of onder een deken op de bank. “Hij is echt super in trek vanwege de politieke context,” vertelt Afonso. “Normaal verkopen we er vijfhonderd tot duizend per jaar, maar de bestellingen blijven de laatste weken maar binnen lopen.”

Het succes van de kruik is mede – en onbedoeld – te danken aan de Franse regering. “De regel is dat we huizen en gebouwen gaan verwarmen tot maximaal 19 graden,” zei premier Élisabeth Borne eind september. Die aankondiging maakte deel uit van een hele serie plannen om energie te bezuinigen, met het oog op beperkte gas- en stroomleveranties.

President Macron kondigde een en ander al aan toen het nog hoogzomer was, begin september. “We moeten zuiniger aan gaan doen, we moeten energie bezuinigen. Als we dat allemaal doen hoeven we stroom niet te rantsoeneren of af te sluiten.” Ook hij riep de Fransen op de airco in de zomer niet te hard te zetten en de verwarming in de winter niet te hoog. De ‘thermostaatpresident’ werd hij al schertsend genoemd.

De kersenpittenkussens van Cérices et Cie doen dienst als kruik. De vraag naar het product is enorm gegroeid dankzij de energiebezuinigingsmaatregelen van de Franse overheid. Beeld Norton Afonso

Normaal gesproken zetten de Fransen de kachel thuis en op het werk gemiddeld net iets boven de 20 graden. Maar één graad lager, komt neer op een energiebezuiniging van 7 procent, aldus de regering.

De ‘winter van 19 graden’ komt er dus aan. En blijkbaar hebben de Fransen zich er al bij neergelegd. Er is een enorme vraag ontstaan naar allerhande producten die de mens warm houden.

Bij het beroemde modehuis Éric Bompard zijn de kasjmier truien, coltruien en poncho’s niet aan te slepen. Supermarktketen Carrefour heeft 15 procent extra dekens aangekocht om in de schappen te leggen. De Franse televisie ging langs bij een winkel voor thermisch ondergoed in Lille: de omzet was er met 50 procent gestegen.

Thermoskleding

Een van de bedrijven die volop profiteert van de 19 gradenpolitiek is de multinational Damart. Het Normandische bedrijf uit Rouen is al decennia gespecialiseerd in thermoskleding. Damart wil niet antwoorden op vragen van de pers, maar volgens specialisten schiet de verkoop omhoog. De omzet in de winkels en online zou in een paar weken zijn verdubbeld, schrijft economisch dagblad Les Echos. De verkoop van de speciale extra warme ‘Thermolactyl’-kleding zou met 245 procent zijn toegenomen. In de nieuwe Damartcollectie zitten een Thermolactylboxershort en een Thermolactylrompertje voor de baby.

Het zijn niet alleen de verkoopafdelingen die zich voorbereiden op de winter, ook personeel van bedrijven zoekt naar wegen om zonder ijspegels aan de neus productief te blijven.

In de Franse pers regent het tips om de winter op kantoor aangenaam door te komen. ‘Hoe kunnen we werken zonder te bibberen van de kou?’ schreef een gespecialiseerde website om daarna een serie antwoorden te geven. ‘Er bestaat thermische kleding die je gewoon ónder je overhemd kan dragen,’ aldus de site. Een soepje, een thee, specifieke kruiden en specerijen: het helpt allemaal. ‘Voeding die je van binnen verwarmt, verwarmt ook je buitenkant.’

Ook speciale kantoorgadgets hebben het tij mee. De handverwarmende muismat (met usb-kabel) schijnt een hit te zijn in Frankrijk. En blijf niet de hele dag stil achter je computer zitten, is het devies. ‘Sta elk uur even op en loop 100 stappen,’ schreef Le Journal des Femmes. ‘Door gedurende de dag regelmatig te bewegen, verhoog je je lichaamstemperatuur.’