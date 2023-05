Met een ongediertebestrijder op pad in rattenwalhalla New York: ‘Dit is hot, van gisteravond!’

New York heeft een onsmakelijk probleem: ratten. Burgemeester Eric Adams probeert voor eens en voor altijd met ze af te rekenen en grijpt naar een (elders) beproefd middel: de kliko. Of het werkt? Een dag op pad met de rattenvanger van New York.

Bobby Corrigan wijst op het zand onder een boom in Tribeca, de meest gewilde buurt van New York. “Zie je de lijnen?” Het lijkt alsof iemand met een takje lijnen heeft getrokken, maar Corrigan weet beter. Het zijn de afdrukken van rattenstaarten, vrij vers nog. “Dit is hot, dit moet van gisteravond zijn,” roept hij uit. “Supercool!”

We zijn op rattensafari met Corrigan, de bioloog en rattenexpert die geldt als een van de voornaamste kenners van ongediertebestrijding van de VS. Om te zien hoe groot het rattenprobleem van New York is hoeven we niet naar duistere steegjes of achterbuurten. Hier in Tribeca wonen filmsterren en muziekhelden. Je kunt Taylor Swift tegen het lijf lopen, of Harry Styles. Maar ook hier, rond de duurste woningen van de stad, zijn de sporen van rattenfamilies overal.

“Ratten discrimineren niet,” zegt Corrigan. En hij kan het weten – hij is hoogstpersoonlijk in rioolbuizen geklommen om ze te leren kennen.

Vaderrat, moederrat en acht jongen

Op deze zonnige voorjaarsochtend drinken buurtbewoners buiten nietsvermoedend hun koffie, op een pleintje met wat bomen, struiken en terrasstoeltjes. Het is een fotogeniek parkje – als je je nek uitsteekt kun je het Empire State Building zien. Corrigan wijst op een opening onder het houten platform dat dienstdoet als terras. Onder de rand is een gat zichtbaar ter grootte van een mensenvuist. En daar, een paar stappen verderop, zit er nog een. Het zijn rattenholen, elk met een vaderrat, moederrat en zo’n acht jongen, vermoedt hij. “Ratten zijn dol op zo’n platform, want niemand kan zo bij ze komen.”

Eric Adams, de burgemeester van New York, heeft de rattenpopulatie de oorlog verklaard. “Ik haat ratten, en we gaan er een stelletje doodmaken,” zei hij bij een persconferentie. Zijn voorgangers probeerden allemaal hetzelfde, maar in de afgelopen jaren is het rattenprobleem alleen maar groter geworden. Het aantal meldingen van ratten verdubbelde vorig jaar, volgens de gemeente. Elke New Yorker kan ze met eigen ogen zien, scharrelend in parken of op strooptocht in stapels vuilniszakken.

Dat is het grote probleem van New York: het vuilnis wordt hier meestal opgehaald in dunne plastic zakken. Zowel inwoners als restaurants stapelen hun keukenafval ’s avonds op de stoep, soms in manshoge bergen. Ze blijven liggen tot de volgende ochtend, als de vuilnisophalers die zakken met de hand in een vuilniswagen slingeren. In de uren daartussen wordt al dat afval een all you can eatbuffet voor de ratten van New York. “Het draait allemaal om het vuilnis,” zegt Corrigan. “Deze dieren zouden niet gedijen als ze niet zo veel voedsel hadden.”

Topambtenaar met moordinstinct

Adams ging op zoek naar een topambtenaar met moordinstinct, volgens de vacature, om er nu eindelijk iets aan te doen. Deze ‘rattentsaar’, Kathleen Corradi, is deze maand aan haar nieuwe baan begonnen. Een van haar belangrijkste taken wordt wat lokale media omschrijven als een ‘revolutie’ in de afvalinzameling van de grootste stad van de VS: de afvalcontainer. Tot op heden is het New York echter nooit gelukt containers overal in te voeren. New York is zo dichtbevolkt dat er onvoldoende ruimte voor is, was tot nu toe het oordeel.

In ruim 10 procent van de stad kan het echt niet, volgens een rapport dat de gemeente onlangs publiceerde. In de rest van de stad zullen kliko’s en grote gedeelde afvalcontainers alleen passen als 150.000 parkeerplekken verdwijnen. Het zal daarom niet makkelijk worden de stad op te schonen. New Yorkers zijn gewend aan gratis parkeren op straat, en komen vaak woedend in verzet als ze parkeerplekken kwijtraken. Er zijn ook nieuwe vuilniswagens nodig die containers kunnen optillen. Die modellen zijn in Noord-Amerika nog niet verkrijgbaar.

Corrigan wandelt richting het gemeentehuis. Een vrouw in een strakke witte jurk staat voor het kantoor van de trouwambtenaar op haar bruidegom te wachten. In het parkje aan de overkant van de straat zullen ze straks foto’s maken, zoals wel meer bruidsparen. De trouwtuin, wordt het plukje groen genoemd. Corrigan stapt tussen de struiken en wijst weer een paar gaten aan. “Er heerst hier een chronische rattenplaag, omdat er elke avond veel eten in de buurt is.” De meeste stellen hebben het niet door, maar onder hun voeten huizen ongewenste bruiloftsgasten.

Ratten douchen niet

Verderop blijft Corrigan staan voor de deur van een Italiaans restaurant. Op de parkeerplaats staat nog steeds een geïmproviseerd overdekt terras van triplexplaten, gebouwd om buiten te kunnen eten tijdens de pandemie. Corrigan buigt zich voorover om de hoek te bekijken, vrijwel direct onder een tafeltje waar straks pasta wordt geserveerd. Het wit geverfde hout is aan de rand donker verkleurd. Daaraan kan hij zien dat onder het terras ook ratten huizen.

“Ratten douchen zich niet,” zegt Corrigan. “Ze hebben geen shampoo zoals jij en ik, om het vet uit ons haar te krijgen.” Op alles wat ze aanraken laten ze wat vet uit hun vacht achter. Iemand heeft nog een stuk metalen gaas voor een opening in de terrasbodem gespijkerd, maar het is verbogen, tot aan de onderkant een beetje ruimte is ontstaan. Niet alleen menselijke New Yorkers, ook de lokale ratten blijken ambitieus en vindingrijk. “De ratten hebben het gewoon opzij geduwd met hun klauwen.”