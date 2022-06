Met deze VR-bus rij je door het Rome van 2000 jaar geleden

Als een oude Romein hobbelen over de kasseien van de antieke binnenstad van Rome, vanaf donderdag kan het. Via een virtuele 3D-bustoer kunnen bezoekers ervaren hoe dat moet hebben gevoeld, 2000 jaar geleden.

Ogenschijnlijk is het een gewoon donkerrood toeristenbusje, maar eenmaal binnen is alles hightech. In het midden een rij zwarte stoelen met plek voor vijftien mensen in een verder zwart interieur. Aan weerszijden dubbele ramen, die supermoderne oledschermen blijken te zijn. Ze geven een wat troebel beeld naar buiten, maar zodra de bus in beweging komt, tonen ze een haarscherpe blik op het verleden.

Rijdend over de Via dei Fori Imperiali in hartje Rome, vanwaar je aan beide zijden overblijfselen van het Romeinse Rijk ziet liggen, schuift een zwart paneel tussen de dubbele ramen en floepen de schermen aan. Een moment later rij je langs het Forum Augusti aan de linkerkant en het Forum Iulii Caesaris aan de rechterkant, exact weergegeven zoals ze er in de 3de eeuw na Christus uitzagen.

“Archeologen van het Colosseum en het Forum Romanum hebben aan het project meegewerkt,” vertelt de Romeinse wethouder van Cultuur Miguel Gotor tijdens de persconferentie voorafgaand aan de rondrit. “En zij hebben hun goedkeuring gegeven voor de 3D-beelden.”

Circus Maximus

Roma Imperiale – Virtual Reality Bus, zoals de bustoer officieel heet, rijdt vanaf donderdag door de oude binnenstad van Rome. De rit voert onder andere langs het Forum Romanum, het Colosseum en het Circus Maximus, het immense stadion achter het Colosseum waar 200.000 Romeinen tegelijk naar het wagenrennen konden kijken. De virtualrealitybus geeft een beeld van het keizerlijke Rome op zijn hoogtepunt.

Op zich zijn digitale 3D-reconstructies niet nieuw, maar volgens Ernesto Faraco, directeur van ontwikkelaar Invisible Cities is zijn bus uniek. “Het is de eerste keer dat mensen zich kunnen onderdompelen in een collectieve ervaring zonder VR-bril of andere wearables.” Volgens Faraco is het unieke dat door het gebruik van gps de beelden in de bus exact synchroon lopen met de monumenten buiten. Als de donkerrode virtualrealitybus rond het Colosseum rijdt, schiet het antieke amfitheater ook virtueel en in 3D op dezelfde plek voorbij.

Compleet elektrisch

De onderdompelende ervaring wordt nog versterkt door ook aan de andere kant van de weg de stad accuraat na te bootsen. Beelden op het scherm bewegen mee met de hobbels in het hedendaagse Romeinse wegdek en tijdens de rit worden ook af en toe geuren verspreid. Zo moet het vuur dat stad ’s avonds verlichtte ongeveer geroken hebben.

Burgemeester Roberto Gualtieri is trots op de primeur in zijn stad. “Het is een modern product dat bezoekers de kans biedt zich letterlijk onder te dompelen in de geschiedenis van Rome.” Hij prijst verder het feit dat de bus compleet elektrisch is.

Gualtieri benadrukte dat historici van de stad nauw betrokken zijn geweest bij het ontwikkelen van de bus. Hij garandeert dat de beelden accuraat laten zien hoe Rome er bijna tweeduizend jaar geleden uit heeft gezien: “Het is een prachtige reis in de tijd.”