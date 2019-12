Merkel: schaamte voor gruweldaden in Auschwitz

Beeld EPA

“Ik schaam mij diep. Het moet duidelijk zijn dat Duitsland als dader als enige verantwoordelijk is voor de misdaden. Dat zijn wij verschuldigd aan de slachtoffers. De daden zijn onderdeel van de nationale identiteit,” aldus Merkel.

De Poolse president Mateusz Morawiecki en de directeur van het Staatsmuseum en de Stichting Auschwitz-Birkenau Pjotr Cywinski ontvingen Merkel. Voor haar toespraak bezocht ze in ‘Stammlager’ Auschwitz I een gaskamer en een crematorium. Bij de Zwarte Muur werd een minuut stilte gehouden om alle doden te herdenken. Voor die muur werden gevangenen geëxecuteerd.

Het is de derde keer dat een Duitse bondskanselier het concentratiekamp bezoekt. Helmut Schmidt en Helmut Kohl gingen Merkel voor. De aanleiding voor het bezoek is het tienjarig bestaan van de Stichting Auschwitz-Birkenau. Duitsland zegde voor het bezoek een bedrag van 60 miljoen euro toe aan de stichting.

Het concentratiekamp staat symbool voor de Holocaust. In het kamp, dat in januari 1945 werd bevrijd, werden naar schatting een miljoen mensen gedood, vooral Joden. In totaal zijn tijdens de oorlog circa 6 miljoen Joden vermoord.

Beeld AFP