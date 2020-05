Merkel en Macron eens over steunplan van 500 miljard euro

De Franse president Macron in overleg met de Duitse kanselier Merkel over een enorm steunpakket. Beeld AP

Dat geld moet Europese landen helpen die in een crisis zitten door het coronavirus. Merkel noemde het in een gezamenlijke persconferentie een plan voor de korte termijn. De plannen voor de midden- en lange termijn moeten volgens de bondskanselier nog worden uitgewerkt. Het steunpakket is volgens volgens de twee leiders tot stand gekomen na overleg met onder meer Nederland en Italië.

"Het doel is om als Europa sterker en solidair uit deze crisis te komen,” aldus Merkel. “Daar is dit geld voor. Deze buitengewone eenmalige krachtsinspanning is bedoeld om de zwaarst getroffen landen te steunen.” Het geld is niet bedoeld als lening, maar als een beurs. Ook moet de toegestane schuldenlast in Europa worden verhoogd, zeggen Macron en Merkel.

Volgens Macron is de Europese solidariteit belangrijk bij het bestrijden van de crisis. Hij noemt het opvangen van coronapatiënten in andere landen als voorbeeld. Het sluiten van een aantal grenzen binnen Europa, noemt Macron een lastig punt. “We hebben snel de buitengrenzen gesloten, maar om de grenzen binnen de EU te sluiten, is iets anders.’’

De twee leiders schreven in een gezamenlijke verklaring dat de Europese Unie zelf een vaccin tegen het longvirus moet ontwikkelen. Alle 27 EU-landen moeten het plan nog goedkeuren, voor het kan worden uitgevoerd.