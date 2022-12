Megatsunami trof Mars miljarden jaren terug na inslag asteroïde

De planeet Mars. Beeld ANP

Het is nu een rode steenwoestijn, maar tussen circa 3,5 en 3 miljard jaar geleden was het oppervlak van Mars bedekt met uitgestrekte, ondiepe oceanen. In een van die oceanen, gelegen boven de huidige noordelijke laaglanden (Vastitas Borealis) van Mars, daalden de asteroïden neer. Het gevolg: meerdere megatsunami's.

Eerder werd al bewijs gevonden voor tenminste twee gigantische golven, op de oude kustlijn die ooit de lang verloren oceaan van Mars omgaf. Zo werden er grote brokken puin aangetroffen die aangespoeld zijn, en door het terugtrekkende water uitgesleten rotsen. Het eerste event vond waarschijnlijk plaats rond 3,4 miljard jaar geleden; het tweede 3 miljard jaar terug, toen de oceanen van de rode planeet begonnen op te drogen.

13 miljoen megaton TNT

In het kader van de nieuwe studie, die 1 december werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports, hebben onderzoekers een nieuwe krater ontdekt, genaamd Pohl. Zij achten het waarschijnlijk dat dit de krater is die het gevolg was van de inslag die de eerste megatsunami veroorzaakte. De krater heeft een diameter van ongeveer 110 kilometer en ligt 120 meter onder wat men denkt dat toen het zeeniveau was. Om de krater zijn 3,4 miljard jaar oude stenen te vinden.

Op basis van deze afmetingen denken de onderzoekers dat de asteroïde die de inslag veroorzaakte zo'n 3 tot 9 kilometer zou moeten meten, waarbij een energie vrijkwam die gelijkstaat aan 13 miljoen megaton TNT. Ter vergelijking: bij de atoombom op Hiroshima kwam 15 tot 20 kiloton TNT vrij. De allerzwaarste explosie op aarde was de waterstofbom van de Sovjet-Unie, beter bekend als de Tsar Bomba, die in 1961 tot ontploffing kwam. Dat leverde ongeveer 50 megaton op.

De golven die het gevolg waren van de inslag op Mars zouden tot 250 meter hoog kunnen zijn geweest, en circa 1500 kilometer vanaf de krater hebben gereisd. De Pohl-krater is evenwel kleiner dan de krater van de asteroïde die de dinosauriërs uitroeide, de Chicxulub-krater in Mexico. Die laatste heeft een diameter van 180 kilometer, en werd veroorzaakt door een asteroïde van 12 kilometer. Net als op Mars was de Chicxulub-krater ten tijde van de inslag bedekt met een oceaan.