Megadeal rond: Twitter akkoord met overname door Tesla-baas Elon Musk

De Tesla-topman uitte eerder nog zware kritiek op Twitter. Beeld REUTERS

Eerder op maandag meldden ingewijden dat de gesprekken met Musk zich in de laatste fase van de onderhandelingen bevonden. De handel in het aandeel Twitter werd vanavond tijdelijk stilgelegd op de beurs in New York. Dat wees erop dat er nieuws in aantocht was rond het socialemediabedrijf.

Tesla-topman Musk kocht zich eerder dit jaar in bij Twitter – de miljardair kocht 9 procent van de aandelen en werd daarmee grootste aandeelhouder – en bracht later een bod van 43 miljard dollar uit op het platform. Musk vindt dat het platform voor korte berichtjes veel potentie heeft, maar dat die nu nog niet wordt waargemaakt. Hij wil het bedrijf laten groeien en er naar eigen zeggen een platform voor de vrijheid van meningsuiting van maken.

De afgelopen paar dagen had Musk al ontmoetingen met aandeelhouders van Twitter om steun te vergaren voor zijn bod. Veel aandeelhouders namen contact op met Twitter nadat Musk zijn plannen voor de overname vorige week ontvouwde, om te benadrukken dat het bedrijf deze kans niet moest laten lopen. Nadat bekend werd dat Musk interesse had in Twitter steeg de beurswaarde van het socialemediabedrijf met bijna 2 miljard dollar. De huidige aandeelhouders krijgen 54,20 dollar per aandeel voor hun stukken.

Zware kritiek

De Tesla-topman uitte eerder nog zware kritiek op Twitter. Hij dreigde in een tweet om zelf een nieuw socialemediaplatform op te zetten omdat Twitter volgens hem de vrijheid van meningsuiting zou beperken, waarna een poll volgde die ‘belangrijke gevolgen’ zou hebben, aldus de miljardair. Hij had destijds de aandelen al gekocht.

Musk is al jaren een van de grootste en bekendste gebruikers van het platform en heeft 81 miljoen volgers, waarmee hij op de achtste plaats van meest gevolgde personen op het platform staat. Zijn invloedrijke tweets hebben al meerdere keren de koers van cryptovaluta als Dogecoin en bitcoin omgegooid. Eerder kwam de miljardair met zijn Twitteraccount in de problemen nadat hij had getweet Tesla van de beurs te willen halen ‘voor 420 euro per aandeel’. De tweet bleek nonsens te zijn, maar zijn aandelen schoten de lucht in. De Amerikaanse toezichthouder SEC besloot Musk ervoor te dagvaarden.

Musk vroeg zich ook hardop af of Twitter stervende is. Het baarde hem zorgen dat sterren als Justin Bieber en Taylor Swift nauwelijks nog berichten plaatsen op het platform. Ook stelde hij functies voor om Twitter-berichtjes na publicatie te kunnen redigeren.

Dwerg vergeleken met Facebook

Musk is volgens een ranglijst van persbureau Bloomberg de rijkste persoon ter wereld met een vermogen van 259 miljard dollar. Mocht hij Twitter in handen krijgen, dan bezit hij een socialemediaplatform dat dagelijks door enkele honderden miljoenen mensen wordt gebruikt. Eind 2021 had het bedrijf 217 miljoen dagelijks actieve gebruikers. Daarmee is Twitter een dwerg vergeleken met Facebook. Dat sociale medium van Meta Platforms had in december ongeveer 1,9 miljard dagelijks actieve gebruikers. Bij Twitter werken zo’n 7500 mensen.