Meest gezochte maffiabaas van Italië na 30 jaar opgepakt

Matteo Messina Denaro na zijn arrestatie. Beeld via REUTERS

Messina Denaro, die al sinds 1993 op de vlucht was voor de Italiaanse justitie, zou tientallen moorden op zijn geweten hebben. De in een maffiafamilie geboren crimineel zou een van zijn eerste moorden op zijn achttiende gepleegd hebben. Ook zou hij zelf een rivaliserende maffiabaas om het leven hebben gebracht en diens zwangere vriendin hebben gewurgd.

Messina Denaro, wiens bijnaam ‘Diabolik’ is, was ook betrokken bij de moordaanslagen op onderzoeksrechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino. Daarnaast wordt hij verantwoordelijk gehouden voor een reeks bomaanslagen waarmee de maffia in 1993 de Italiaanse staat onder druk probeerde te zetten. Bij die terreurcampagne vielen 10 doden en 93 gewonden.

De maffiabaas zou betrokken zijn geweest bij het ontvoeren, twee jaar lang martelen en uiteindelijk vermoorden van de jongen Giuseppe Di Matteo. Hij werd vermoord en opgelost in zuur, omdat zijn vader een getuigenis tegen de maffia had afgelegd. In 2002 werd Messina Denaro bij verstek tot levenslang veroordeeld.

Applaus op straat

De kliniek waar Messina Denaro werd gearresteerd, staat in het centrum van Palermo. Volgens de politie kwam hij regelmatig in de kliniek om zich daar te laten behandelen. Na zijn arrestatie is hij naar een geheime locatie gebracht. In Palermo klapten mensen op straat voor de Italiaanse politie, omdat ze Messina Denaro eindelijk hebben weten op te pakken.

“Het is een grote overwinning voor de Italiaanse staat die laat zien niet op te geven in de strijd tegen de maffia,” zei premier Giorgia Meloni na zijn arrestatie.

In september dacht de Nederlandse politie Messina Denaro opgepakt te hebben. Een arrestatieteam viel toen restaurant Het Pleidooi in Den Haag binnen. Drie mannen die aan een tafel zaten, werden geblinddoekt afgevoerd. Het arrestatieteam bleek op verzoek van de Italiaanse autoriteiten te zijn binnengevallen.

Achteraf bleek het om een persoonswisseling te gaan. De opgepakte man was de 54-jarige Mark L. uit Liverpool die in Nederland was om de Formule 1-race in Zandvoort te bezoeken.