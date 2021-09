Meerderheid Zwitsers steunt homohuwelijk in referendum

Beeld EPA

De kiezers bogen zich zondag over het voorstel van de regering om het huwelijk ‘voor iedereen’ open te stellen. Partners die hetzelfde geslacht hebben konden zich al aanmelden voor een geregistreerd partnerschap, maar dat brengt niet dezelfde rechten met zich mee als een huwelijk.

Als het voorstel is goedgekeurd, krijgen stellen met hetzelfde geslacht na hun huwelijk de mogelijkheid om kinderen te adopteren. Getrouwde lesbische partners kunnen dan ook kinderen krijgen via spermadonatie. Dat was tot voor kort alleen toegestaan voor getrouwde heterovrouwen.

Dertigste land

Tegenstanders van het regeringsvoorstel hadden 50.000 handtekeningen verzameld en konden zo een referendum afdwingen. Ze voerden onder meer campagne door posters op te hangen in steden. Op één van die posters stond een huilend kind met een oormerk, zoals ook bij vee wordt gebruikt. Het bijschrift luidde: ‘Baby’s op aanvraag?’

Zwitserland is het dertigste land ter wereld dat het homohuwelijk goedkeurt. In Zuid-Amerika is het in zes landen toegestaan, in Afrika alleen in Zuid-Afrika. In Azië wordt homoseksualiteit weliswaar gedoogd, maar is het homohuwelijk nog in geen enkel land gelegaliseerd. In grote delen van de wereld, vooral in Afrika, is homoseksualiteit zelfs nog strafbaar.