Meerdere gewonden door steekpartij bij synagoge New York, gevluchte dader gepakt

Deze foto in Monsey werd eerder dit jaar genomen. Beeld AFP

Het zou gaan om een aanval door een man met een hakmes in de woning van een rabbi vlakbij een synagoge, waar op dat moment – 's avonds iets voor tienen – een Chanoeka-viering aan de gang was. Getuige Aron Kohn (65) laat CNN weten dat er op dat moment zo'n honderd mensen bij de viering waren en dat de rabbi net een kaars aanstak. “De man riep iets, maar ik kon niet horen wat. Toen hij binnen was, trok hij een mes ter grootte van een bezemsteel en begon hij gelijk in het rond te steken. Ik vreesde voor mijn leven.” In andere media wordt gesteld dat er zo'n zeventig mensen in het huis aanwezig waren.

Klopjacht

Over de exacte toedracht van de mesaanval, de toestand van de slachtoffers en de identiteit van de dader is verder niets bekend. De vijf slachtoffers zijn volgens politiechef Weidel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de joodse organisatie Orthodox Jewish Public Affairs Council zijn vijf mensen gewond geraakt, waarvan twee in kritieke toestand verkeren. Een van hen zou zes keer zijn gestoken. De woning zou van de orthodoxe rabbi Leib Rottenberg zijn.



Andere aanwezigen zouden het huis zijn uitgerend. Weer iemand anders zou een kleine tafel naar de man hebben gegooid en hem zo hebben weggejaagd. Dat meldt een ooggetuige. De dader zou daarna richting de synagoge zijn gerend, maar de mensen daar blokkeerden de deur, waarna de man ervandoor ging in een auto.



De toegesnelde politie begon een klopjacht op de dader. Agenten wisten snel de vluchtauto, een grijze Nissan, te lokaliseren met daarin de mogelijke verdachte. Deze persoon is volgens lokale media zojuist aangehouden in de wijk Harlem in de stad New York.

‘Haat hoort hier niet thuis’

De procureur-generaal van de staat New York laat via Twitter weten ‘erg ontdaan’ te zijn door het steekincident. Leticia James zegt dit soort incidenten niet toe te staan en zegt achter de joodse gemeenschap te staan ‘vanavond en elke andere avond’.



Ook burgemeester Bill de Blasio van New York laat van zich horen. “Haat hoort niet thuis in onze stad. We zullen dit niet het nieuwe normaal laten worden en zullen er alles aan doen dit soort aanvallen voor eens en altijd te stoppen.” Hij noemt de steekpartij een aanval op alle New Yorkers.

Antisemitische geweldsdelicten

Monsey ligt zo’n veertig kilometer van de stad New York. De stad en staat New York vormen de thuisbasis van een van de grootste joodse gemeenschappen ter wereld met enkele honderdduizenden mensen.



De laatste maanden zijn er vaker antisemitische geweldsdelicten in het gebied. De afgelopen week alleen al werd melding gemaakt van meerdere incidenten. Maandag werd een 65-jarige Joodse man geschopt en geslagen door een belager, meldt CNN. Diezelfde dag werden twee Joodse kinderen belaagd door een groep jongeren. Ook een dag later vonden soortgelijke incidenten plaats. Afgelopen donderdag viel een 42-jarige vrouw een Joodse vrouw aan in het bijzijn van haar 3-jarige dochter.



En ruim twee weken geleden openden twee schutters urenlang het vuur bij een joodse supermarkt in de Amerikaanse stad Jersey City. Ze bleken de locatie bewust te hebben gekozen. In totaal kwamen zes mensen om het leven, inclusief de daders. Vanwege al deze ontwikkelingen zijn in New York extra veiligheidsmaatregelen genomen.



Gouverneur Andrew Cuomo van New York noemt het steekincident in het huis van de rabbi ‘de laatste in een reeks van aanvallen op de leden van de joodse gemeenschap in New York’. “Laat me duidelijk zijn: antisemitisme en onverdraagzaamheid van welke aard dan ook zijn weerzinwekkend. Dat tolereren we niet.”