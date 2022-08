Meerdere gewonden bij ‘terroristische aanslag’ Jeruzalem

De Israëlische politie doet onderzoek naar de aanslag. Beeld AP

Volgens Israëlische media waren onder de acht slachtoffers vier Amerikaanse burgers en een zwangere vrouw die in haar buik geschoten werd.

De verdachte sloeg aanvankelijk op de vlucht, waarop de veiligheidsdiensten een klopjacht begonnen, maar hij meldde zich uren later op een politiebureau. De politie zegt dat de ‘terrorist’ nu in handen van de autoriteiten is. Het gaat volgens Israëlische media om een 27-jarige Palestijn.

De verdachte zou het vuur hebben geopend toen de bus stopte bij de halte voor het Graf van Koning David, in de buurt van de Klaagmuur. “Op dat moment begon het schieten. Ik zag buiten twee mensen vallen en binnen twee mensen bloeden. Iedereen was in paniek,” zei de buschauffeur tegen verslaggevers ter plaatse. De schutter raakte zowel mensen in als buiten de bus.

Keizersnede

Onder de slachtoffers zijn volgens Israëlische media vier Amerikanen en een zwangere vrouw. De vrouw moest vanwege ernstige verwondingen een keizersnede ondergaan. De toestand van de baby is ernstig maar stabiel.

Premier Yair Lapid heeft laten weten mee te leven met de slachtoffers. Daarnaast waarschuwt hij voor de gevolgen van dergelijke aanvallen: “Mensen die ons kwaad willen doen, moeten weten dat ze een prijs zullen betalen voor elk kwaad dat onze burgers wordt aangedaan.”

Onrustig

Het is de laatste maanden onrustig in de regio. In Israël vielen sinds maart negentien doden bij aanvallen. Meer dan vijftig Palestijnen werden de afgelopen maanden gedood bij Israëlische operaties in de Westelijke Jordaanoever. Vorige week bestookte Israël en de Islamitische Jihad elkaar met raketten van en naar Gaza. Daarbij vielen minstens 49 Palestijnse doden. Het geweld hield vorige week op, toen een wapenstilstand werd bemiddeld door Egypte.