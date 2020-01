Meerdere doden en zwaargewonden bij schietpartij in Duitsland

Beeld ANP

De politie bevestigt dat laatste maar kan nog niet zeggen of er ook slachtoffers in het restaurant lagen. De aanleiding ligt volgens de eerste onderzoeksresultaten in de persoonlijke sfeer. “Hoe en waarom moet blijken uit verder onderzoek,” zegt woordvoerder Bernd Märkle. Aanwijzingen voor betrokkenheid van meerdere daders zijn er volgen hem niet. “Het gaat om één man die het vuur opende.”

Het incident vond plaats omstreeks 12.45 uur in de Bahnhofstrasse, vlakbij het station van de 5000 inwoners tellende plaats. De politie en hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

Korte, doffe knallen

Een buurvrouw zei ‘korte, doffe knallen’ te hebben gehoord. Niet veel later zag ze ‘veel’ politiewagens voorbij stuiven, later zes ambulances. “Dit is normaal gesproken een heel rustige, vredige buurt. Niemand verwacht dat hier geschoten wordt,” verklaarde de vrouw tegenover Focus Online. Volgens haar landde op het parkeerterrein van een nabijgelegen supermarkt omstreeks 15.30 uur meerdere (trauma)helikopters. In de straat staan overwegend eens- en meergezinswoningen, zo is te zien op Google.