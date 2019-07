Meerdere doden door noodweer in Griekenland

Schade bij een strand in Porto Carras, Chalkidki. Beeld REUTERS

Het slechte weer ging gepaard met harde wind, veel regen en hagelbuien. Vooral het bij toeristen populaire schiereiland Chalkidiki, ten zuidoosten van Thessaloniki, werd zwaar getroffen.

Een man kwam om het leven en twee anderen raakten gewond toen hun camper door de harde wind van de weg werd geblazen. Een jongen en een vrouw vonden de dood toen het dak van een restaurant instortte. Twee personen werden gedood door een omvallende boom. De slachtoffers, onder wie twee kinderen, waren afkomstig uit Rusland, Tsjechië en Roemenië.

Zeker twintig gewonden liggen volgens de hulpdiensten nog in het ziekenhuis. De schade in de streek is groot. Het leed lijkt bovendien nog niet geleden. De meteorologen verwachten dat het tot donderdagavond blijft regenen. In Chalkidiki is de noodtoestand uitgeroepen.

Het noodweer kwam na een periode van extreme hitte, waarbij de temperaturen de afgelopen dagen boven de 40 graden uitkwamen.