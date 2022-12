Meerdere doden door extreem winterweer VS, experts waarschuwen voor bevriezing van de huid

Onder andere Chicago wordt hard getroffen door het noodweer. Beeld Scott Olson / Getty Images via AFP

De Amerikaanse nationale weerdienst National Weather Service (NWS) bestempelt het extreme weer als een ‘historische winterstorm’. Daardoor zijn temperaturen in korte tijd in grote delen van het land extreem gedaald. Op sommige plekken zijn minimumtemperaturen van -45 graden mogelijk.

De temperaturen dalen de komende dagen zo snel op veel plekken in het land, dat experts waarschuwen voor bevriezing van de huid. Volgens de BBC kan dat al binnen vijf tot tien minuten gebeuren. “Dit is heel ernstig,” zegt president Joe Biden over het noodweer. “Het is gevaarlijk en bedreigend, dit is niet zoals een sneeuwdag zoals je je herinnert van toen je een kind was.”

Meer dan de helft van de Amerikaanse bevolking krijgt volgens de NWS te maken met het barre weer. In bepaalde delen van het land worden tientallen centimeters sneeuw verwacht.

Chaos op vliegvelden

Donderdag veroorzaakten de zware sneeuwval, sneeuwstormen en bittere kou al chaos op wegen en vliegvelden. Zo’n 10.000 van de grofweg 45.000 dagelijkse vluchten in de Verenigde Staten waren donderdagavond vertraagd of geannuleerd, meldt The New York Times.

Ook vrijdag zijn duizenden vluchten geannuleerd. Vooral de luchthavens van Chicago en Denver zijn hard getroffen. De snelweg Interstate 90, die in het noorden van de VS loopt, is over een lengte van ruim 300 kilometer afgesloten vanwege harde wind en sneeuwstormachtige omstandigheden.

KLM laat via een woordvoerder weten de vluchten naar de Canadese steden Toronto en Montreal vrijdag geannuleerd te hebben. “De weersomstandigheden zullen bij aankomst van deze vluchten verslechterd zijn. Binnen Canada zijn er op dit moment geen uitwijkmogelijkheden beschikbaar. De passagiers zullen wij op de eerstvolgende beschikbare vlucht boeken.”

Vluchten van KLM naar de Verenigde Staten gaan vooralsnog wel door. Reizigers die vanwege de extreme weersomstandigheden liever niet vanaf, naar of via de Verenigde Staten willen vliegen, kunnen onder bepaalde voorwaarden omboeken of kosteloos omzetten naar een nieuwe datum.

Koudste Kerstmis in dertig jaar

In El Paso (Texas), waar veel ongedocumenteerde migranten op straat verblijven, zakt de temperatuur volgens de voorspellingen tot ruim -9 graden Celsius later deze week. Florida maakt zich op voor de koudste Kerstmis in dertig jaar.

Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Canada, waar inwoners beter zijn voorbereid op koud weer, maken de autoriteiten zich op voor extreme omstandigheden en stroomuitval.

