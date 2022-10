Meer werken om personeelstekorten op te lossen: zo doen andere Europese landen dat

Een technicus van het Franse bedrijf Poult, gespecialiseerd in de productie van koekjes voor supermarkten, controleert de kwaliteit van de producten. In Frankrijk gaan vrouwen steeds minder in deeltijd werken. Beeld REMY GABALDA/AFP

‘Française werkt steeds minder parttime’

Als het om deeltijdwerken gaat, is Frankrijk een middenmoter. Zo’n 18 procent van de Fransen werkt in deeltijd en daarmee zit het land vlak bij het gemiddelde in de EU. In 1975 hadden nog maar 1 miljoen Fransen (7 procent van de werknemers) een deeltijdbaan, in 2021 waren het er al 4 miljoen (18,1 procent). Die stijging is het gevolg van doelbewust beleid. De Franse regering stimuleerde vanaf de jaren 1970 dat mensen korter gingen werken, zodat ze hun baan beter konden combineren met hun privéleven. Maar al heel snel bleek het ook een effectief middel tegen de werkloosheid.

Overigens zijn het in Frankrijk, net als in Nederland, vooral vrouwen die in deeltijd werken. Van de mannelijke werknemers heeft 7,6 procent een deeltijdbaan, van de vrouwelijke werknemers 28,1 procent. Voor de meeste Françaises – zo’n 70 procent – is dat een bewuste keuze: ze willen tijd voor kinderen of familie. Overigens is de situatie wel aan het veranderen. Sinds 2017 is het aantal Franse deeltijdwerkers continu aan het dalen. Het zijn vooral de vrouwen die minder in deeltijd gaan werken. Het aantal Franse mannen dat korter werkt stijgt al zo’n tien jaar, maar wel mondjesmaat.

‘Spanjaard wil graag meer werken’

Parttime werken? Lekker luxe? In Spanje gaat dat meestal niet op. Het tegendeel is waar: een deeltijdbaan staat gelijk aan een lager salaris, dus minder koopkracht. Maar goed: alles beter dan helemaal geen baan. Nog altijd is 12,5 procent van de Spanjaarden in de beroepsbevolking werkloos. Zes van de tien Spanjaarden die in deeltijd werken doen dat tegen hun zin; het liefst zouden ze een volledige werkweek hebben. En dat terwijl in Spanje in verhouding met andere Europese landen al opvallend weinig mensen in deeltijd werken. Volgens het INE (het Spaanse CBS) was dat in 2021 slechts 14 procent van de mensen met een dienstverband.

Vooral mannen werken nauwelijks minder uren: nog geen 700.000 (6,5 procent) van de 10,6 miljoen werken in deeltijd. Bij vrouwen is dat percentage hoger: 22 procent van de 9,1 miljoen. Dat laatste komt voor een deel omdat veel vrouwen de zorg op zich nemen voor hun kinderen en bejaarde ouders. De statistieken lijken in strijd met de al jaren gekoesterde wens van velen om de werktijden beter aan het gezinsleven aan te passen. Een groot deel van de werknemers stop pas na 19.00 uur met werken; niet zo vreemd, misschien, door de ruime ‘lunchpauze’ tussen de middag, van twee uur of meer.

‘Duitser wil geen salaris inleveren’

Net als Nederland kent Duitsland al langer een uitzonderlijk krappe arbeidsmarkt. In augustus stagneerde de groei van het aantal werkenden in Duitsland voor het eerst in anderhalf jaar, aldus statistiekbureau Destatis. Daarmee bleef de Duitse beroepsbevolking steken op circa 45,4 miljoen mensen in loondienst. Ongeveer een kwart van de werknemers, vooral vrouwen, werkt deeltijd. Of Duitsers te porren zijn om meer te werken is nog maar de vraag. Volgens een peiling van verzekeraar HDI wil bijna de helft van de werkenden juist minder uren draaien. Vooral werknemers jonger dan veertig jaar denken aan een vierdaagse werkweek (76 procent).

Toch wil maar een enkeling daarvoor salaris inleveren (14 procent). Een enquête van het Berlijnse onderzoeksbureau Civey toont dat maar liefst 56 procent van de ondervraagden het liefst helemaal op zou houden met werken als dat financieel zou kunnen. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het eisenpakket van jonge werknemers overigens veeleisender dan ooit. “Ze willen bepalen waar, wanneer en hoe lang ze werken,” stelt Christopher Lohmann, topman van verzekeraar HDI. Ondertussen waarschuwen experts voor de nadelen van deeltijdwerken op de lange termijn. Overheidsorganisatie BpB wijst erop dat ‘een klein aantal uren’ met een ‘lager inkomen, gebrek aan doorgroeimogelijkheden en weinig pensioenopbouw’ kan leiden tot een groter risico op armoede.

‘Loonkloof Italiaanse man en vrouw’

Parttime werken heeft in Italië de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Ongeveer een op de vijf Italianen werkt nu in deeltijd, onder vrouwen is dat aandeel bijna 30 procent. Maar dat is meestal niet uit vrije keuze. De pandemie heeft voor een behoorlijke toename van het aantal deeltijdcontracten gezorgd. Volgens cijfers van Istat, het Italiaanse bureau voor de statistiek, was een derde van de in totaal 3,3 miljoen nieuwe contracten in 2021 parttime.

Iets meer dan een kwart van de mannen kreeg een deeltijdcontract aangeboden en bijna een op de twee vrouwen. De hoofdreden voor de stijging? De voorzichtigheid van werkgevers na corona, analyseert Sebastiano Fadda in dagblad La Stampa. Hij is directeur van Inapp, een onderzoeksbureau voor economisch beleid. “De groei van het aantal tijdelijke contracten is een gevaar voor de groei van de werkgelegenheid. Er wordt te veel ingezet op het verminderen van uren en kosten.” Vooral vrouwen zijn de dupe: in 2020 gingen in Italië 440.000 fulltimebanen verloren: 312.000 daarvan waren banen waar veel vrouwen werken (zoals zorg en onderwijs). Die krijgen er tegen hun zin een parttimebaan voor terug met een grotere ‘gender gap’ tot gevolg. Italiaanse vrouwen verdienen sowieso al structureel minder dan Italiaanse mannen en ook hun arbeidsparticipatie is van oudsher laag: slechts 48,4 procent heeft een betaalde baan. Dat is grotendeels te wijten aan het gebrek aan kinderopvang: een op de vijf vrouwen stopt met werken zodra er een kind komt.

‘Meer deeltijd in Vlaanderen dan in Brussel’

Van alle werknemers in België werkt ongeveer een kwart in deeltijd – beduidend minder dan in Nederland. Meestal is dat uit eigen keuze. Van alle deeltijdwerkers zou maar iets meer dan 20 procent eigenlijk liever een vaste baan hebben. “Persoonlijke motieven spelen een belangrijke rol,” zegt Anne-Cécile Wagner van de federale overheidsdienst Werk op basis van nationale statistieken. “Sommigen houden liever uren vrij of combineren hun werk met zorgtaken.” Die zorgtaken, voor eigen kinderen of hulpbehoevende familieleden, zijn voor ruwweg een kwart van de vrouwen aanleiding voor een deeltijdbaan, ‘andere persoonlijke redenen’ voor nog eens bijna een kwart. Een fractie meer mannen dan vrouwen ambieert een volledige baan; een aantal hoopt die via de deeltijdbaan te bemachtigen.

Deeltijdwerker ben je in België als je minstens drie uur per dag werkt en minstens een derde van de tijd van een volledige baan, maar het merendeel zit daar ver boven: 80 procent werken is het populairste deeltijdregime. Het aantal deeltijdwerkers is, net als hun profiel, al sinds 2005 vrij stabiel. Meer vrouwen (ruim 40 procent) dan mannen, meer 55-plussers dan jongeren, iets meer laag- dan hooggeschoolden. En België zou België niet zijn zonder gewestelijke verschillen: Vlaanderen (24,3) telt meer deeltijdwerkers dan Wallonië (23,3) en allebei hebben ze er aanzienlijk meer dan het Brusselse gewest (18,7 procent).

‘Brit kan zich geen kleine baan veroorloven’

77 procent van de Britten werkt fulltime, in totaal 23,1 miljoen mensen. Dat blijkt uit cijfers van het Britse bureau voor statistiek. In tien jaar is er een lichte stijging te zien. 89 procent van de mannen werkt fulltime en 64 procent van de vrouwen. In de Brits-Indiase gemeenschap is de volledige arbeidsparticipatie met 82 procent het hoogst. Burgers met wortels in Pakistan of Bangladesh werken het minst fulltime (69 procent). Economen wijzen op verschillende oorzaken. Enerzijds neemt het aantal vacatures voor deeltijdbanen sinds de pandemie aanzienlijk af. Anderzijds kunnen gezinnen het zich niet meer veroorloven om parttime te werken. Studieleningen van tienduizenden ponden, waarover rente moeten worden betaald, hoge hypotheken en relatief lage lonen in sectoren als de zorg spelen hierbij een rol.

De cijfers geven een enigszins vertekend beeld. Zwangerschapsverlof in het Verenigd Koninkrijk bedraagt maximaal 52 weken, waarvan vrouwen gemiddeld 30,5 week opnemen. Van hen keert 20 procent na afloop binnen een jaar fulltime terug op de werkvloer. De trends wekken de indruk dat het aantal deeltijdbanen door de gestegen inflatie en energieprijzen verder zal slinken. Bedrijven bieden, door de toename van thuiswerken, ook andere opties aan. Werknemers in kantoren kunnen eenvoudiger met uren schuiven om fulltime te blijven werken.

